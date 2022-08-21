½»Âð²ÐºÒÁê¼¡¤®3¿Í»àË´¡¡¹âÎðÉ×ÉØ¤é¤ÈÏ¢Íí¤È¤ì¤º¡¡°¦ÃÎ
°¦ÃÎ¸©¤Ç20ÆüÌ¤ÌÀ¤ÈÃëÁ°¤Ëµ¯¤¤¿2·ï¤Î²ÐºÒ¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
20Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢À¾Èø»Ô¤Î¿ù±ºµÁÌÀ¤µ¤ó(66)¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¡¢°äÂÎ¤Ï¿ù±º¤µ¤óÉ×ÉØ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸áÁ°11»þ45Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢À¥¸Í»Ô¤Î¸Å»³¶À»Ò¤µ¤ó(85)¤Î½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î½»Âð¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¸Å»³¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£