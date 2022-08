『ベター・コール・ソウル』ボブ・オデンカーク、ファンや同僚に感謝メッセージ

大ヒットドラマ『ブレイキング・バッド』の前日譚スピンオフとして、2015年にスタートした『ベター・コール・ソウル』。ついにファイナルを迎えた人気シリーズに主演したボブ・オデンカークが、ファンや同僚に感謝の気持ちを伝える感動的な動画を公開した。

『ベター・コール・ソウル』は、2008年に放送開始された『ブレイキング・バッド』の前日譚となり、悪徳弁護士ソウル・グッドマンがジミー・マッギルと名乗っていた時代を描くシリーズ。

現地時間8月15日(月)に米AMCでシリーズ最終回が放送され、14年間にわたって展開されたフランチャイズが有終の美を飾った。ボブは自身のTwitterに動画を投稿して次のようにコメントしている。

Finale thank you from Bob Odenkirk pic.twitter.com/IFODl4bcLD

