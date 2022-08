2020年12月に劇場公開されたSnow Man主演の映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』が、BS松竹東急にて10月2日18時30分よりノーカットでテレビ初放送されることが決まった。さらに「BS松竹東急 秋のスノフェス!!」特集企画と題し、Snow Man出演作が、9月27日より本作を含め6夜連続特集放送される。

【写真】「BS松竹東急 秋のスノフェス!!」特集企画で放送されるSnow Man出演作ロゴ

『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』は、人気舞台『滝沢歌舞伎 ZERO』を初映画化したもの。舞台と映像を融合させつつ「舞台でも映画でもない」新たなエンターテインメントの形を目指した。本作で映画単独初主演を果たしたSnow Manが、パワフルな「腹筋太鼓」をはじめ、アクション、ダンス、歌、歌舞伎、時代劇とバラエティーに富んだ演目を披露。これが初監督となる滝沢秀明が、舞台を単に映像化するだけでなく、映像で見る人の視点で全て新しく撮影し直すなど、彼らの魅力を存分に映し出した。

本作のテレビ初放送を記念して、「BS松竹東急 秋のスノフェス!!」と題し、主演のSnow Manに焦点をあてた特集も企画。

2019年3月にフジテレビ系で放送された『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME シーズン1 〜Snow Man「滝沢歌舞伎ZERO」飛躍の舞台へ〜』(全4回)が、9月27〜30日各23時より放送される。新生Snow Manとして新しい扉を開いた舞台『滝沢歌舞伎ZERO』の初出演までの格闘の日々を追いかけたドキュメンタリーだ。

10月1日19時からは、2018年に劇場公開された映画『ラスト・ホールド!』(真壁幸紀監督/塚田僚一(A.B.C‐Z主演)を放送。ボルダリング日本一を目指す大学生たちの奮闘をコミカルに描いた作品だ。

映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』は、BS松竹東急にて10月2日18時30分放送。『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME シーズン1 〜Snow Man「滝沢歌舞伎ZERO」飛躍の舞台へ〜』は、同局にて9月27〜30日各23時放送。映画『ラスト・ホールド!』は、同局にて10月1日19時放送。