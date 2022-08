by democracy now

Twitterで女性の権利を主張したイギリス在住のサウジアラビア人女性が帰国中に逮捕され、懲役34年の刑を言い渡されました。これは、サウジアラビアで女性の権利を擁護した人に課せられた実刑判決としては最長とされています。

アメリカの人権団体であるThe Freedom Initiativeは2022年8月12日に、「サウジアラビアのテロリズム裁判所が8月8日に、女性の権利活動家で学者のサルマ・アルシェハブ氏に34年の懲役刑を宣告し、さらに同国で基本的人権を訴えたツイートをしたとして34年の旅行禁止を言い渡しました。この判決は、サウジアラビアにおける女性の権利擁護者に下されたものとしては最長の実刑判決であり、反対意見に対するサウジ当局の弾圧がエスカレートしていることを示すものです」と報じました。

2児の母親で、イギリス・リーズ大学の博士課程の学生でもあったアルシェハブ氏は、2021年1月に休暇を利用してサウジアラビアに帰国していた最中に、当局によって逮捕されました。しかし、The Guardianはアルシェハブ氏が特に声高な活動家なわけでも、影響力が強いわけでもなかったとしています。

伝えられるところによると、2597人のフォロワーを持つTwitterユーザーであるアルシェハブ氏は、4歳と6歳の子どもの写真や新型コロナウイルス感染症に関するとりとめのないツイートと共に、他国に亡命中であるサウジアラビアの反体制派のツイートをたまにリツイートしたり、女性が運転をする権利を支持したことで刑務所に収監されたルジャイン・アルハズルール氏の釈放を求めたりしたとのこと。

アルシェハブ氏を逮捕したサウジ当局は、同氏がTwitterを使って「公共の秩序を乱し、社会の安全と国家の安定を損ない、テロ対策法とその資金源に基づく犯罪行為を行った者を支援した」と主張しました。これを受けて、裁判所は当初6年の実刑判決を下していました。これを不服としてアルシェハブ氏が控訴した結果、裁判所は控訴審でアルシェハブ氏の刑期を34年へと大幅に延長しました。

The Freedom Initiativeは、アルシェハブ氏が拘束されてからまもなくアルハズルール氏が釈放されたことから、アルシェハブ氏への重い有罪判決は女性の権利を主張する動きに対する威嚇であるとしています。The Freedom Initiativeのサウジアラビア担当ケースマネージャーであるベサニー・アルハイダリ氏は「アルハズルール氏の釈放が祝われる中で、アルシェハブ氏は同氏の釈放を求めたという理由で獄中に留め置かれることになりました。これは、女性活動家が苦労して勝ち取った勝利を祝うことも、手柄を立てることもできないようにするという、当局のお決まりの手なのです」と指摘しました。

アルシェハブ氏の逮捕を受けて、アメリカ国務省のネッド・プライス報道官は記者会見で、アメリカがこの事件の調査に着手したと述べました。