ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±£Â£É£Ç£Â£Ï£Ó£Ó¡¢ÉÔ±¿¤ÊàÄÁ¥×¥ì¡¼áÂ³½Ð¤ÇÏ¢ÇÔ
¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à£²¡Ý£¸³ÚÅ·¡¢£±£¸²óÀï¡¢³ÚÅ·£±£³¾¡£µÇÔ¡¢£±£·Æü¡¢»¥ËÚ£Ä¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÄÁ¥×¥ì¡¼¤¬Â³½Ð¤·¡¢³ÚÅ·Àï£±£³ÇÔÌÜ¡Ê£µ¾¡¡Ë¤Çº£µ¨Éé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤¬Íè¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
º£Àî¤¬Ã²¤¤¤¿¡££±¡Ý£²¤Î»°²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Çº¸ÍãÀþ¤ËÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¡££²¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¡¢º£Àî¤â»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤ÆÎÝ¾å¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢º¸ÍãÀþ¤òÅ¾¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¾²ÌÌ¤Î·ä´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿³È½ÃÄ¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢º£Àî¤ÏÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£Æ±ÅÀ¤ÎÁö¼ÔÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç»î¹çºÆ³«¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ÎËüÇÈ¤Ï»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
à¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿áµÕÅ¾·à¤Ë²Ã¤¨¡¢£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î°ì²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¤â¡¢ÌîÂ¼¤ÎÆóÎÝÀµÌÌ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÁö¡¦¶áÆ£¤Î¿¬¤ËÄ¾·â¡ÊµÏ¿¤ÏÁöÎÝ»à¤ÈÌîÂ¼¤Î°ÂÂÇ¡Ë¡£¸åÂ³¤âÅÝ¤ì£±ÅÀ»ß¤Þ¤ê¤ÇÇÈ¾õ¹¶·â¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡ÖÌÀÆü¤Ï³Ú¤·¤¤¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊÅì»³µ®¼Â¡Ë