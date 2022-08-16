¡ÚÆÈ¼«¼èºà¡ÛÁ¥Ä¹¸ì¤ë¶ÛÇ÷¤Î°ìÉô»Ï½ª¡¡¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥²ÐºÒ¡ÈÃ¦½Ð¤Î½Ö´Ö¡É
¤ªËßµÙ¤ß½ªÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿15Æü¤ÎÄ«¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Î²ÐºÒ»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
»Ò¶¡3¿Í¤ò´Þ¤à¾èµÒ¡¦¾è°÷16¿Í¤ÏÁ´°÷µß½õ¤µ¤ì¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤á¤¶¤Þ¤·8¤Ï¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤ò¼èºà¡£¶ÛÇ÷¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥Ä¹¸ì¤ë»ö¸ÎÅöÆü¡¡½Ð¹Á¤«¤éÌó30Ê¬¸å¤Ë²Ð¤Î¼ê¤¬¡Ä
¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡Ö¹õÄ¬»¡×¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢»Ò¶¡3¿Í¤ò´Þ¤à¾è°÷¡¦¾èµÒ¹ç¤ï¤»¤Æ16¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¹Åç»Ô¤«¤é½Ð¹Ò¡£
¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡Ö¹õÄ¬»¡×¤ÎÁ¥Ä¹¡§
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï³¤¿åÍá¤È¤«»Ò¶¡¤µ¤ó¤â¤ª¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³¤¿åÍá¤¬¥á¥¤¥ó¤«¡¢Äà¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤«¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤È¤«¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð¹Ò¤«¤éÌó30Ê¬¸å¤Î¸áÁ°7»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¹Åç»Ô»÷Åç¤«¤éÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½2.3¥¥í¤Î³¤¾å¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤«¤éÆÍÁ³²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Á¥Ä¹¤¬³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ØÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡¡ÈòÆñ¤Î°ìÉô»Ï½ª
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ø¤ÎÄÌÊó¤«¤é20Ê¬¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥¤«¤é»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ã¥ÉôÊ¬Á´ÂÎ¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á¥¼ó¤äÁ¥Èø¡¢Á¥¤Î²¼Éô¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¹õ±ì¤ÇÁ¥¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÄú¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¡¢¸áÁ°8»þ10Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï¡¢²°º¬¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¤âÊø¤ìÍî¤Á¡¢Á¥Èø¤â¸¶·¿¤ò¤È¤É¤á¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ë¤è¤ë3Êý¸þ¤«¤é¤ÎÊü¿åºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ð¤Ï¼ý¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤º¡¢¸áÁ°8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÁ¥¤Ï³¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î½ÐÍè»ö¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾èµÒ¡¦¾è°÷¤é¤ÏÈòÆñ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡Ö¹õÄ¬»¡×¤ÎÁ¥Ä¹¡§
½Ð¹Á¤·¤ÆÈ¯ÅÅµ¡¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÇò¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌäÂêÈ¯À¸¤«¤Ê¤È¡£ÅÀ¸¡¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÀ¸¡¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¹õ¤¤±ì¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤ÈÆÍÁ³½Ð¤À¤·¤Æ¶á´ó¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¹õ¤¤±ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÉô²°¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÆÍÁ³¿á¤½Ð¤·¡¢°ì½Ö¤ÇÁ¥Æâ¤òËþ¤¿¤·¤¿¡Ö±ì¡×¡£
¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡Ö¹õÄ¬»¡×¤ÎÁ¥Ä¹¡§
¤É¤ó¤É¤ó²Ð¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁ¥¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´í¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Éâ¤ÂÞ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Á¥ÂÎ¤Î¾×·â¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é²ò¤¤¤Æ³¤¤ËÅê¤²¤Æ¤½¤ì¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢¡ÖÁ¥¤«¤é½ÐÍè¤ë¤À¤±Î¥¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡ÖÇúÈ¯¤Ç¤â¤¹¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ç½ÐÍè¤ë¤À¤±Î¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó±Ë¤¤¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¡£¤¹¤°¶á¤¯¤ÇÄà¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥¤¬4¡¢5Äú¡Ê½õ¤±¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ËÄÌÊó¤·¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¾èµÒ¤ÎµßÌ¿Æ¹°á¤ÎÃåÍÑ¤ò³ÎÇ§¡¢³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡3¿Í¤ò´Þ¤à16¿ÍÁ´°÷¤¬³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸å¡¢¼þÊÕ¤ÎµùÁ¥¤Ê¤É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤ê¤³¤ßµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«¿ô½½Ê¬¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À·ã¤·¤¤±ê¡£
°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡Ö¹õÄ¬»¡×¤ÎÁ¥Ä¹¡§
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Á¥Ä¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤«¤éÌÈ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¼Õ¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¾èµÒ¡¦¾è°÷16¿ÍÁ´°÷Ìµ»ö¡¡ÀìÌç²È¤¬¸«¤ë¡Ö4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¾èµÒ¡¦¾è°÷16¿Í¤¬Ìµ»öµß½õ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿åÆñ³Ø²ñ¤ÎºØÆ£½¨½Ó²ñÄ¹¤Ï4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥³¤¿å²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿
²ÐºÒÈ¯À¸Åö»þ¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤ÏÌó27ÅÙ¡¢²Æ¤Î³¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹â¤¤²¹ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
2¡¥ÈòÆñÍ¶Æ³¤¬Åª³Î
±ì¤Î¸þ¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢±ì¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¤Á¥¼óÂ¦¤Ë¾èµÒ¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
3¡¥Ê£¿ô¤ÎµßÌ¿ÍÑ¶ñ¤Î»ÈÍÑ
µßÌ¿Æ¹°á°Ê³°¤Ë¤â¡¢³¤¤ËÈòÆñ¤·¤¿¾èµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Éâ¤ÎØ¤â³¤¤ËÅê¤²Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
4¡¥¶öÁ³¼þ¤ê¤ËÂ¾¤ÎÁ¥¤¬¤¤¤¿
²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¡¢¶öÁ³Â¾¤ÎÁ¥¤â¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤è¤êÀè¤Ëµß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ºØÆ£²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤½¤í¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²óÁ´°÷¤òµß½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
(¤á¤¶¤Þ¤·8¡¡8·î16ÆüÊüÁ÷)