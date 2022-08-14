ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢È¿·â¤ÎÂè26¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡¡ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤Ãæ±Û¤¨ÃÆ¤ËÊÆµ¼Ô¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê·î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ú³¤³°¤ÎÈ¿±þ¡Û
ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¡ÊºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡Ë¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ë3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂè26¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤Î³èÌö¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼µ¼Ô¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¡ª¸ø¼°Àï324Á´»î¹ç¤òÆüËÜ¸ì¼Â¶·²òÀâ¤Î¤â¤È´°Á´À¸Ãæ·Ñ¡ª ¡¡ÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸²ó2»à¤Î¾ìÌÌ¡£±¦ÏÓ¥è¥¢¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥óÅê¼ê¤¬¥«¥¦¥ó¥È2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¡¢87.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó141¥¥í¡Ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£¹â¤¯ÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¡¢È¿·â¤ÎÂè26¹æ¥½¥í¥¢¡¼¥Á¡£¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼µ¼Ô¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê·î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ËÜÎÝÂÇ1»Íµå¡Ê°ì¥´¥í¡¢º¸Èô¡¢»°¼ÙÈô¡¢ÃæËÜ¡¡¢¿½¹ð·É±ó¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÂÇÎ¨.253¡¢OPS.845¡Ê½ÐÎÝÎ¨.346¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨.499¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤ÇÀª¤¤¤Å¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢ÅÚÃÅ¾ì£¹²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡ª¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¡ÊÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é»î¹ç³«»Ï¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë±äÄ¹Àï¤Ø¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï11²ó¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥É³°Ìî¼ê¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢5-3¤Ç·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¹â¤¤ÊüÊªÀþÉÁ¤¤¤¿Âè26¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¸ø¼°Twitter¤è¤ê
IT IS GONE!!!#GoHalos pic.twitter.com/0yY1C1KUBY- Los Angeles Angels (@Angels) August 14, 2022