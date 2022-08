【AFP=時事】米ロサンゼルスで1週間前に交通事故を起こし重体となっていた米女優のアン・ヘッシュ(Anne Heche)さん(53)が、脳死と判定された。米メディアが12日、報じた。

ヘッシュさんは今月5日、ロサンゼルスの住宅に車で突っ込み、病院に搬送されて昏睡(こんすい)状態に陥っていた。

CNNによると、ヘッシュさんはすべての脳機能を失っており、回復の見込みはない。親族は生命維持装置を外さず、臓器提供の可能性を模索しているという。

ヘッシュさんは1990年代、『6デイズ/7ナイツ(Six Days, Seven Nights)』『フェイク(Donnie Brasco)』『ラストサマー(I Know What You Did Last Summer)』などの映画に出演。後に人気トーク番組の司会者となったエレン・デジェネレス(Ellen Degeneres)さんとの交際も話題になった。

米メディアは11日、ヘッシュさんが予備検査で麻薬の陽性反応を示したが、治療に使用された薬剤の可能性もあり、追加検査が行われていると報じた。

【翻訳編集】AFPBB News

