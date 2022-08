『ハリー・ポッター』シリーズを原作すとするオープンワールドアクションRPG『ホグワーツ・レガシー』の公式Twitterアカウントは、同作の発売日が2023年2月10日に決定したことを英語圏向けに発表した。当初は2022年ホリデーシーズンにリリース予定とされていた。

対象となるプラットフォームはPlayStation、Xbox、PC。またNintendo Switch版の発売も予定しており、こちらのリリース日は近く公表予定だとしている。

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7