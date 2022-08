歌手の後藤真希が11日、自身のインスタグラムを更新。9月10日からスタートする「後藤真希 LIVE TOUR 2022『歌ってみた〜Songs of You and Me!〜』」のシアービジュアルを公開し、ファンから反響が集まっている。

「後藤真希 LIVE TOUR 2022『歌ってみた〜Songs of You and Me!〜』」は、9月10日に大阪、同月17日に愛知、同月23日に東京で開催されるライブで、最終日の23日は後藤の誕生日当日ということで、藤本美貴がゲストで登場し、名曲を披露することが予定されている。

投稿した写真には、金髪のハーフアップにピンクのリップを合わせたギャル風ヘアメイクの後藤の姿が。緑のボーダーシャツに白のショートパンツ、ピンクのラインが入った靴下を合わせたコーディネートは、ポップな仕上がりとなっている。

写真を見たファンは「めっちゃ可愛い」「ビジュアルたまらん!」「何年経っても色褪せない美貌」「色気がヤバい」と絶賛。さらに、「ライブ楽しみ」「グッズも出るのかな」「楽しみ」と9月のライブを楽しみにする声も寄せられている。

