スクウェア・エニックスより、キャラクター・パフォーマンス・プロジェクト「ヘブンズコード・ブレイカーズ」の始動が発表された。

「ヘブンズコード・ブレイカーズ」はオーディオドラマに始まり、作中のキャラクターたちが結成する音楽ユニットのCD発売、ライブパフォーマンスや演劇要素を盛り込んだイベント等で展開していく、エンターテインメント・プロジェクト。キャラクターデザインは、「アルカナ・ファミリア」「WAVE!!」などの‟さらちよみ”さんが手掛ける。



オーディオドラマ作中における伝説の二人組ユニットには、2名をキャスティング。「アイドリッシュセブン」八乙女楽役や「僕のヒーローアカデミア」心操人使役などの羽多野渉さんと、「ハイキュー!!」北信介役や「PSYCHO-PASS サイコパス」宜野座伸元役などで知られる、野島健児さんだ。



さらに主要男性キャストの募集のため、本プロジェクトに協力する有限会社タンバリンアーティスツが、mysta株式会社との共同で公開オーディションを開催。スクウェア・エニックスとタンバリンアーティスツよりコメントも到着した。



オーディション詳細:https://hcb.mysta.tv/entry



<コメント>

キャラクター・パフォーマンス・プロジェクト「ヘブンズコード・ブレイカーズ」は、オーディオドラマに始まり、様々なかたちで展開していくプロジェクトです。コロナ禍で自由に活動できなかったキャストたちが、この作品の下、パワー全開で爆発してくれることを期待しています。

(株式会社スクウェア・エニックス 企画推進グループ長 濱田啓路)



現在一線で活躍されている方々も最初から完璧だった訳ではありません。今回のスクウェア・エニックスとの取り組みでは、眠っていて自分でも気がつかない才能を持ってる、または世には出てないけど自分の才能を強く信じてる方等との出会いを期待しています。ほんの少しでも本企画に興味を持たれたら躊躇わずトライください。動けば未来は変わります。

(タンバリンアーティスツ代表 堀口聖一)



※原文ママ



今後の情報は公式Twitter(@hc_breakers)でチェックしよう。

ハッシュタグ:#hcbreakers



【作品情報】

■オーディオドラマ「ヘブンズコード・ブレイカーズ」

製作:株式会社スクウェア・エニックス

キャラクターデザイン:さらちよみ

キャスト:オーディション合格者、羽多野渉 野島健児 他



© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

