¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¡¢È¯ÏÃ¤Îº¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¤¿²áµî¤â¡¡¡Ø¥í¥Ã¥¡¼VS¥É¥é¥´¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¸ø³«
¡¡¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥í¥Ã¥¡¼VS¥É¥é¥´¡§ROCKY IV¡Ù¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤¬¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤ò¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌÆ°²è¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤¬Êâ¤ß¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥í¥Ã¥¡¼4¡Ù¡ÊÊÆ¹ñ1985Ç¯¡¢ÆüËÜ1986Ç¯¸ø³«¡Ë¤ò¡¢¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¼«¤éÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¶ãÌ£¤ò½Å¤Í¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢42Ê¬¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤ò²Ã¤¨¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ïº£²ó¤ÎºÆÊÔ½¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ü¥¢¤ÎÆâ¤Ê¤ëÎ¹¡¢¥¤¥ï¥ó¡¦¥É¥é¥´¤ÎÊÑ²½¡¢¥¢¥Ý¥í¡¦¥¯¥ê¡¼¥É¤È¥í¥Ã¥¡¼¤ÎÍ§¾ð¤ò¶¯Ä´¤·¡¢±Ç²è¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤êÇ»¤¯ÉÁ¤¤À¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥¢¥Ý¥í¤ÎÂ©»Ò¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¯¥ê¡¼¥É ¥Á¥ã¥ó¥×¤ò·Ñ¤°ÃË¡Ù¡Ê2015¡Ë¡¢¡Ø¥¯¥ê¡¼¥É ±ê¤Î½ÉÅ¨¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â°Õ¼±¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤¬¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤ò¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌÆ°²è¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤ÎÍ§¿Í¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Ä¥Õ¥§¥ë¥É¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¥í¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£»ä¤Ç¤µ¤¨Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¨¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¡£¤½¤·¤Æ¥í¥Ã¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²è¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È±é·à¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤¤¤Ä¤â¸ÅÅµ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î½é´ü¤Ï±é·àÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¡£²¶¤Ï»üÁ±ÉÂÅï¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¸ý¸µ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤³¤Î¿À·Ð¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¸ý¤¬ÊÒÊý¤À¤±¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¼¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¹¬¤¤¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÀ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾×·âÅª¤Ê·Ð°Þ¤ò¤µ¤é¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ä¥Õ¥§¥ë¥É´ÆÆÄ¤«¤é¡¢È¯ÏÃ¤Îº¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅØÎÏ¤Ï¤·¤¿¤è¡£¿Í¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿¡£¤Ç¤â·è¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤ÇÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿À¼¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¼¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£Ã¯¤È¤âÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¼¤À¤«¤é¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ã¥¡¼¤Î¶¯¤µ¤Î¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ°ÊªÅª¤Ê¤ó¤À¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»¦¿ÍËÜÇ½¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¶¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ½ÌÌ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥¡¼¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¤¡¢µ»½Ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÁÆË½¤µ¤ÏÌîÀÅª¤ÊËÜÇ½¤«¤é¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥í¥Ã¥¡¼¤Î¶¯¤µ¤Î¸»¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤Ê¤Î¤«¡©¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¡Ù¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡£¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´ÑµÒ¤â¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¥í¥Ã¥¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¶á½ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤¾¤È¸À¤¨¤ë²¿¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Æ®»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£Æ®»Ö¤ä¼«Âº¿´¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÈÃæ¤Î¶À¤ò²õ¤·¤¿Êý¤¬¥Þ¥·¤µ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø¥í¥Ã¥¡¼VS¥É¥é¥´¡§ROCKY IV¡Ù¤Ï¡¢8·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£