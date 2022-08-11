Äª»Ò¤¬¤Ò¤é¤á¤¯¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×Âè90²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¹õÅç·ëºÚ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂè106ºî¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡£Âè18½µ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î¥¢¥ó¥À¥ó¥¹¡¼¡×¤è¤ê¡¢12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè90²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Äª»Ò¡Ê¹õÅç¡Ë¤ÈÏÂÉ§¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ó¥¿¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¡¢Äª»Ò¤Î»×¤¤¤¬°î¤ì¤ë¿ô¡¹¤ÎÎÁÍý¤¬±ã¤òºÌ¤ë¡£ÀéÍÕ¤ÎÍÜÆÚ¾ì¤Ç¤Ï¸½¨¡ÊÎµÀ±ÎÃ¡Ë¤¬»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤ÆÈäÏª±ã¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄª»Ò¤ÏÈäÏª±ã¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë»×¤¤¤ò¤Ò¤é¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¢NHKÁí¹ç¡¦¸áÁ°8»þ¡Á¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È²Æì¤ÎÎÁÍý¤ËÌ´¤ò¤«¤±¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¡¢»Ù¤¨¤¢¤¦·»Ëå¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯50Ç¯¤ÎÊª¸ì¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±©¸¶Âç²ð¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¼çÂê²Î¤Ï»°±ºÂçÃÎ¤Î¡Ö»¸»¸¡×¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ó¥é¤¬¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤È¤Ï¡¢²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÍÍ»Ò¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Á´25½µ¡¢125²ó¡£¡ÊÀ¶¿å°ì¡Ë