¥¢¥ó¥Á¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¤è¡×¤ÈÄ©È¯¡ª¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¶ÌÀîÅ°»á¡¢Ì·½â¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÈ¯¸ÀÁý¤¨¤¿¡©
¡¡¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¡¢»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë2022Ç¯¡£
¡¡¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ç¡¢Æü¡¹»þ»öÌäÂê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¶ÌÀîÅ°»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤Î¡ÖÀ°¹çÀ¡×¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡5·î11Æü¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÌÀî»á¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÊóÆ»¤¹¤ëÂ¦¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÊóÆ»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²æ¡¹¤â¤Ê¤¼?¤Ê¤¼?¤È¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ºÇ¶áÆÃ¤Ë»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡>>¶ÌÀîÅ°»á¡Ö5Îà¤Ë¤¹¤ì¤Ð²ò·è¤¹¤ë¡¢¤Ï´Ö°ã¤¤¡×¥³¥í¥ÊÊ¬Îà¤Î¸«Ä¾¤·µÄÏÀ¤Ë¥Ô¥·¥ã¥ê<<
¡¡»¿Æ±¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÈ¯¸À¤À¤¬¡¢¶ÌÀî»á¤äÈÖÁÈ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔ¾Í»ö¡¢À¯¼£¤Ê¤É¤òÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¾åÅç¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ËÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¡¤·¤«¤±¡¢Ãæ·Ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öº£¤µ¤é²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÈãÈ½¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿50ºÐ°Ê¾å¤Ë¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼è¤ê¾å¤²¡¢¶ÌÀî»á¤¬¡ÖËÍ¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö50ºÐ°Ê¾å¤ÏÊÝ¸±¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÈéÉæ²Ê¤Î°å»Õ¤¬Twitter¤Ç¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÊÝ¸±¤¬¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹!!ÄûÀµ¤·¤Æ¤¯¤ì-¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£Íâ2Æü¤ÎÊüÁ÷Ê¬¤ÇÌî¾å¿µÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÄûÀµ¤·¡¢¶ÌÀî»á¤â¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤¬¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢Â¾¿Í¤Î¸í²ò¤ä¼º¸À¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬´Ö°ã¤¨¤ÆÄûÀµ¤·¤Æ¤â´ò¡¹¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇºÑ¤à¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6·î21Æü¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬ÀáÅÅ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿ºÝ¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀáÅÅ½Ñ¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤ÏÆÍÇ¡¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¾Ã¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤ë¤È¡ØÊüÁ÷¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¤è¡×¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤ê¡¢»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÆÃÊÌ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»¶¡¹²ÈÄí¤ËÀáÅÅ¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆÃÊÌ¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£