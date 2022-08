俳優の荒井敦史が10日、都内で行われた映画『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日公開)の最速キックオフイベントに登場した。

【写真】“クロスポーズ”を決める三山凌輝&川村壱馬

幹部以外スキンヘッドの最強軍団“鳳仙学園”の仁川英明役を務める小柳心は「志尊淳です」と前作のキャストだった志尊の名前を入れる小ボケ。そのまま、鳳仙のメンバーが紹介されたが、志田健三を演じる荒井がスルーされるハプニングが発生してしまった。

荒井は「僕、呼ばれていなかったような…。志田健三をやりました…」と消え入るような声でストップをかけると「なんなら『志尊淳です』の後に俺だろうなと思って『塩野瑛久です』って言う準備をしていたけど、まさかの…」と苦笑いを浮かべた。

改めて紹介されると、荒井は「きょうのテーマは迷い込んだオバちゃんという設定。『なんか、こんなにいっぱいイケメンがいて、うれしい』。荒井です。よろしくお願いします」とネタをぶっこみ、キャスト陣から「どういうこと?」とツッコまれていた。

男たちの友情と熱き闘いをさまざまなメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ※高=はしごだか)がクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編が『HiGH&LOW THE WORST X(読み:クロス)』となる。

イベントには、【鬼邪高】から川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、前田公輝、うえきやサトシ、中島健、龍(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、【瀬ノ門】から三山凌輝(BE:FIRST)、永沼伊久也、【鎌坂】から藤原樹(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、岡宏明、【江罵羅】から長谷川慎(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、今村謙斗、【鳳仙】から葵揚、小柳、荒井、堀夏喜(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、坂口涼太郎、【鈴蘭】から三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、木村慧人(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、高橋祐理(ZeroPLANET)という豪華キャスト22人が集結した。