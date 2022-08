俳優の時任勇気(30)が10日、都内で行われた映画『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日公開)の最速キックオフイベントに登場した。

【写真】“クロスポーズ”を決める三山凌輝&川村壱馬

鈴蘭の常に冷静沈着な不動のNo.2であるマーシー役を演じた時任は「30歳なんですけど、30歳で高校生役。しかもヤンキーを演じるのは、想像もつかなかった」と苦笑い。さらに、学生時代に大好きだったヤンキー漫画の「クローズ」「WORST」に登場する鈴蘭の生徒を演じることに触れ、「ずっと鈴蘭に憧れて生きてきた。自分が演じられるのはワクワクした」と目を輝かせていた。

挑発に色付きメガネというキャラクターだが、この日は30歳らしい落ち着いた服装で登場。「『誰?』って思うかもしれないですけど、普段はこんな感じなので(笑)。少しでもイカつく、鈴蘭のNo.2らしくしました」とにこやかに語り、キャスト陣からは「さわやか!」「実際はスゴく優しい」「ハートフル」と、役とのギャップが語られていた。

男たちの友情と熱き闘いをさまざまなメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ※高=はしごだか)がクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編が『HiGH&LOW THE WORST X(読み:クロス)』となる。

イベントには、【鬼邪高】から川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、前田公輝、うえきやサトシ、中島健、龍(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、【瀬ノ門】から三山凌輝(BE:FIRST)、永沼伊久也、【鎌坂】から藤原樹(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、岡宏明、【江罵羅】から長谷川慎(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、今村謙斗、【鳳仙】から葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、坂口涼太郎、【鈴蘭】から三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任、木村慧人(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、高橋祐理(ZeroPLANET)という豪華キャスト22人が集結した。