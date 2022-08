BE:FIRSTの三山凌輝、俳優の永沼伊久也が10日、都内で行われた映画『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日公開)の最速キックオフイベントに登場した。

【写真】“クロスポーズ”を決める三山凌輝&川村壱馬

男たちの友情と熱き闘いをさまざまなメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ※高=はしごだか)がクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編が『HiGH&LOW THE WORST X(読み:クロス)』となる。

三校連合を束ねる瀬ノ門の天下井公平を演じ、シリーズに初参加した三山は「感無量ですね」と言ったところで、周囲からのリアクションがなく不安になったのか「合ってますか?」と確認し、観客を笑わせた。

続けて「『HiGH&LOW』シリーズ、特に前作『THE WORST』のファン。映画館で観た時の記憶も鮮明ですし、何回も自分で見返した大好きなアクション映画の1つ。いちファンで、次のキャストは誰だろうと推測していた中で、まさか自分に…。こんな世界線があるんだなと思いました」としみじみ。インパクト大なキャラクターだが「孤独。天下井という役は普通の顔つきだと、天下井になれない。デフォルトで怖い顔。彼の人生をだどると、そうなるんだろうなと。そういう顔つきから意識した」と撮影を思い返していた。

また、冒頭のあいさつで、永沼は「こんばんは。BE:FIRSTです」と勝手にグループに加入。三山から「違う、違う! 8人になってまう! 身長高いから平均身長も上がっちゃう」と必死に止め、永沼は「入れてくれへんの?」と返し、笑わせていた。

イベントには、【鬼邪高】から川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、前田公輝、うえきやサトシ、中島健、龍(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、【瀬ノ門】から三山、永沼、【鎌坂】から藤原樹(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、岡宏明、【江罵羅】から長谷川慎(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、今村謙斗、【鳳仙】から葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、坂口涼太郎、【鈴蘭】から三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、木村慧人(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、高橋祐理(ZeroPLANET)という豪華キャスト22人が集結した。