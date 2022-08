THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬、BE:FIRSTの三山凌輝が10日、都内で行われた映画『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日公開)の最速キックオフイベントに登場した。

【集合カット】三山凌輝、川村壱馬ら『ハイロー』キャストが勢ぞろい!

男たちの友情と熱き闘いをさまざまなメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ※高=はしごだか)がクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編が『HiGH&LOW THE WORST X(読み:クロス)』となる。

キックオフイベントでは、冒頭部分が特別に公開された。キャスト陣も一緒に視聴。花岡楓士雄は1人で鈴蘭に乗り込むことが明らかになり、演じる川村は「その行動で、のちのち面白いことが起きます」とにやりとし、「この続きが見たく成るところで終わりましたけど、9月9日をぜひ待っていただけたら」と呼びかけた。

三校連合を束ねる瀬ノ門の天下井公平を演じた三山は大スクリーンで自身のど迫力の演技を見ると「嫌われないですかね?」と心配の表情に。観客の温かい拍手が起きると「よかったです」と胸をなでおろしていた。冒頭のシーンが撮影初日だったそう。「後ろに大勢のヤンキーさんが(笑)。なんで俺が1番前にいるんだろうって腑に落ちないまま、初日が終わったんですけど、楽しく撮影させていただきました」と懐かしんでいた。

イベントには、【鬼邪高】から川村、前田公輝、うえきやサトシ、中島健、龍(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、【瀬ノ門】から三山、永沼伊久也、【鎌坂】から藤原樹(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、岡宏明、【江罵羅】から長谷川慎(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、今村謙斗、【鳳仙】から葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、坂口涼太郎、【鈴蘭】から三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、木村慧人(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、高橋祐理(ZeroPLANET)という豪華キャスト22人が集結した。