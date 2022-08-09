8·î¤ËÁý²Ã¤ÎŽ¢¿©ÃæÆÇŽ£¤ä¤é¤ì¤ë¿Í¤Î4¤Ä¤Î´Ö°ã¤¤
²Æ¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë¡Ö¿©ÃæÆÇ¡×¤¬ºÇ¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£¿©ÃæÆÇ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¸í²ò¤ò4¤Ä¡¢³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§Luce¡¿PIXTA¡Ë
¹â²¹Â¿¼¾¤Î²Æ¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬ºÇ¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤À¡£¸üÏ«¾Ê»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2020Ç¯8·î¤Ï6·î¤Ë¼¡¤¤¤ÇÆÍ½Ð¤·¤ÆºÙ¶ÝÀ¿©ÃæÆÇ¤¬Â¿¤¯¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¿ô¤À¤±¤Ç¤â1¥«·î¤Ç3000¿ÍÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²¿½½ÇÜ¡¢²¿É´ÇÜ¤â¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£½¸ÃÄÈ¯À¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸¶°øºÙ¶Ý¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤ÆÊÝ·ò½ê¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤â¤½¤â¼õ¿Ç¤»¤º¤Ë²È¤ÇÎÅÍÜ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
´Ö°ã¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤¬¿©ÃæÆÇ¤ò¾·¤¯¡£¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¸í²ò¤ò4¤Ä³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
Ž¢½¤¤Ž£Ž¢¾ÞÌ£´ü¸ÂŽ£Ž¢Éå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ž£¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿©ÃæÆÇ¤ÎÂçÁ°Äó¤ò3¤Ä¡£¤Þ¤º¡¢¡¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤¬¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¡Ö½¤¤¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¡£
¿©ÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉÂ¸¶ÂÎ¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Î½¤¤¤âÈ¯¤·¤Ê¤¤¡£½¤¤¤ò¤«¤¤¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê½¤¤¤¬¤·¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¡£½¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ì£¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡È¤¢¤¿¤ë¡É¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤â¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÜÍè¤Û¤È¤ó¤É´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÊÝ´ÉÊýË¡¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤é¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬²á¤®¤¿½Ö´Ö¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ê¤¿¤À¡¢Ì£¤â°¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Ëü°ì²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤âÀÕÇ¤¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤à¤·¤í¾ÞÌ£´ü¸Â°ÊÆâ¤Ç¤â¡¢ÊÝ´É¤Î²¹ÅÙ¤ä¾ì½ê¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³«Éõ¤·¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¡¢¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¤êÁý¿£¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Â¾Êý¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ï¤½¤â¤½¤â½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã³°¤Ê¤¯¼é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¤¿¤À¡¢´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â£Ã±¤ËÉå¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤Ê¤«¤ò²õ¤¹¤³¤È¤ò¡Ö¿©ÃæÆÇ¡×¤È¸Æ¤Ö¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÉå¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤Ê¤É¤ÎÈùÀ¸Êª¡ÊÉåÇÔ¶Ý¡Ë¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤Î¿§¤äÌ£¡¢¹á¤ê¤Ê¤É¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤â¤Þ¤º¤¯¤ÆÅÇ¤½Ð¤¹¡£Â¿¾¯°û¤ß¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤â¡¢±¿¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º¤ËºÑ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¡Ö¿©ÃæÆÇ¡×¤È¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿20¿ô¼ïÎà¤Î¡Ö¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¡×¡ÊÅìµþÅÔÊ¡»ãÊÝ·ò¶É¡Ë¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¡¢ÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾É¾õ¤Î¿¼¹ï¤µ¤«¤é¡¢¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¤Ï»¨Â¿¤ÊÉåÇÔ¶Ý¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Éå¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤Ë¤Ï¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¤âÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
²ÃÇ®¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¿©ÃæÆÇ¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡©
¤µ¤ÆËÜÂê¤ËÆþ¤í¤¦¡£¡ÖÀ¸¤â¤Î¤ä¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¤Þ¤ºµ¿¤¦¤Ù¤¤Ï3¤Ä¤ÎÅÀ¤À¡£ËÜÅö¤Ë²ÃÇ®¤¬½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Ä´ÍýÁ°¤Î¿©ºà¤¬Å¬ÀÚ¤Ë²¹ÅÙ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢Ä´Íý¸å¤ËÉÕÃå¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²ÃÇ®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡¢ÎäÂ¢ÉÊ¤¬¾ï²¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²ÃÇ®Ä´Íý¤·¤¿¸å¤Ë²¹ÅÙ¤Î²¼¤¬¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤ò¡¢±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¿©´ï¤äÄ´Íý´ï¶ñ¡Ê¥È¥ó¥°¤Ê¤É¡Ë¡¢¼ê¤Ê¤É¤Ç°·¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Î3ÅÀ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤Ã¤Á¤ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¿©ºà¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²ÃÇ®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¶·é¤Ê¿©´ï¡¦Ä´Íý´ï¶ñ¤Ç°·¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿©ÃæÆÇ¤Ïµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£
°ì°ø¤Ï¡¢²ÃÇ®Ä´Íý¤ò²á¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢²ÃÇ®¤¹¤ì¤ÐÉÂ¸¶ÂÎ¤Ï»àÌÇ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¤Îºî¤ê½Ð¤¹ÆÇÁÇ¤Ë¤Ï¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£ÂåÉ½Îã¤¬¡¢¡Ö²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÙ¶Ý¤À¡£
¤½¤ÎÆÇÁÇ¤Ï¡¢100¡î¤Ç30Ê¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤âÊ¬²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤¬ÉÕ¤¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤ÆÁý¤¨¤¿¸å¤Ç¤½¤Î¿©ºà¤ò¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÎÌ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÇÁÇ¤Ï¾Ã¤¨¤º¡¢¿©ÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤À¡£
¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¤òÁ°Äó¤Ë¤»¤º¡¢¡ÖÉÕ¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤è¤¦Ãí°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬´Î¿´¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤ÏÈéÉæ¤Ë¤¤¤ë¾ïºß¶Ý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·ò¹¯¤Ê»Ø¤äÉ¡¤Ë¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÆÃ¤Ë²½Ç¿¤·¤¿½ý¸ý¡¢¥Ë¥¥Ó¤ä¤ª¤Ç¤¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢Ä´Íý¸å¤Î¿©ÉÊ¤ä¿©´ï¤ÎÆâÂ¦¤ò¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡Êº£¤É¤¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁÇ¼ê¤Ç°®¤Ã¤¿¥ª¥Ë¥®¥ê¤ÏºÇ°¤À¡Ä¡Ä¡Ë¡£É¡¤ä¥Ë¥¥Ó¤Î¤¢¤ë´é¤ò¿¨¤Ã¤¿¼ê¡¢å«ÁÏ¹Ñ¤ÎÄ¹»þ´ÖÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë»Ø¤Ê¤É¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ºÙ¶Ý¤Ï¾ï²¹¤ÇµÞ·ã¤ËÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÄã²¹´ÉÍý¤âÉ¬¿Ü¤À¡£
¥«¥ì¡¼¤Ï°ìÈÕ¾ï²¹¤Ç¿²¤«¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©
¡ÖÍâÆü¤Î¥«¥ì¡¼¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÈÕ¾ï²¹¤Ç¿²¤«¤»¤¿¥«¥ì¡¼¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¡£¤³¤ì¤â¡Ö²ÃÇ®¤Ø¤Î²á¿®¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¹Ô»ö¤Ç¡¢ºî¤êÃÖ¤¤Î¥«¥ì¡¼¤ä¥·¥Á¥å¡¼¤«¤é½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ¤¬µ¯¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£½½ÃæÈ¬¶å¡¢¥¦¥§¥ë¥·¥å¶Ý¤È¤¤¤¦ºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£ÊÌÌ¾¡Öµë¿©ÉÂ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
ÅìµþÅÔÊ¡»ãÊÝ·ò¶É¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤ÇÆé¤´¤È¾ï²¹ÊÝ´É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¦¥§¥ë¥·¥å¶Ý¤¬Áý¿£¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Æé¤´¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤Ç¤â¡¢ºÆ²ÃÇ®¸å¤Ë¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢ºÆ²ÃÇ®¤Î¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¹ÅÙ¥à¥é¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¥¦¥§¥ë¥·¥å¶Ý¤Ï¼ç¤ËÅÚ¾í¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ê¤É¡¢¥«¥ì¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Îº¬ºÚÎà¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö²êË¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥×¥»¥ë¡ÊÂÑµ×ºÙË¦¡Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤À¡£²êË¦¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÇ®¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¡£¤°¤Ä¤°¤Ä¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤âÀ¸¤»Ä¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤Ó50¡î°Ê²¼¤Ë²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤ÆÈ¯²ê¤¹¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¾ï²¹¤Ç·ãÁý¤·¡¢ÆÇÁÇ¤ò½Ð¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥·¥å¶Ý¤Ï»ÀÁÇ¤ò·ù¤¦¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÆé¤Ç¼Ñ¹þ¤àÎÁÍý¤ÏÃæ¿´Éô¤¬Äã»ÀÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥«¥ì¡¼¤ä¥·¥Á¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢ÌÍÎà¤Î»Ä¤ê½Á¡¢¼Ñµû¤ä¼ÑÊª¤Ç¿©ÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ïºî¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ°ÂÁ´¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÍâÆü¤Î¥«¥ì¡¼¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¾ï²¹¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤«¤ËÃ»¤¯¤¹¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
Æé¤´¤È¤Ç¤Ê¤¯¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤ÆÎä¤á¤ä¤¹¤¯¤·¡¢µÞÂ®¤ËÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡£²¹¤á¤ëºÝ¤Ï¡¢Å¬²¹¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç²Ð¤ò»ß¤á¤º¡¢¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤ò´°Á´¤ËÇ®¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ö²¹¤áÄ¾¤·¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Û¤É¤Ë¥¦¥§¥ë¥·¥å¶Ý¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¡¢ºÆ²ÃÇ®¤Ï1²ó¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤è¤¦¡£
Æ±¤¸¤¯¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹¶Ý¤â¡¢»ÀÁÇ¤ò·ù¤¤¡¢²êË¦¤òºî¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â120¡î¤Ç4Ê¬¤¢¤ë¤¤¤Ï100¡î¤Ç6»þ´Ö°Ê¾å²ÃÇ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´°Á´¤Ë¤Ï»àÌÇ¤·¤Ê¤¤¡£
µíÆù100¡ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤é¥ì¥¢¤Ç¤¤¤±¤ë¡©
·ÜÆù¤äÆÚÆù¡¢ÍÓÆù¤òÀ¸¿©¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤Ç¡Ö·Ü¥ï¥µ¡×¤ä¡Ö·Ü¤Î¤¿¤¿¤¡×¤Ê¤ÉÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤´¤¯¤´¤¯¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ëÆÃ¼ì¤ÊÎ®ÄÌ·ÐÏ©¤Î·Ü¤ò¡¢¿®Íê¤ÎÃÖ¤±¤ëÅ¹¤¬½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤â¤È¤â¤È¶ÚÆù¤Ë¤â¡¢¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤ä¥µ¥ë¥â¥Í¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÃæÆÇºÙ¶Ý¤¬¤¤¤ë¡£»àÌÇ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¿´Éô¤â¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÌÜ°Â¤Ï75¡î°Ê¾å¤Ç1Ê¬°Ê¾å¤Î²ÃÇ®¤À¡£
Â¾Êý¡¢µíÆù¤Ï¥ì¥¢¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µí¤Î¶ÚÆù¤Ë¤Ï¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤¬´Ö°ã¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤Î¿©Æù½èÍý¹©Äø¤Î¾ì¹ç¡¢µí¤ÎÄ²Æâ¤Ë¤¤¤ë¿©ÃæÆÇºÙ¶Ý¡ÊO-157¤Ê¤É¤ÎÄ²´É½Ð·ìÀÂçÄ²¶Ý¡¢¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤ä¥µ¥ë¥â¥Í¥é¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢Æùµí¤Î²òÂÎ»þ¤ä¤½¤Î¸å¤Ë¡¢Æù¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ËÉÕÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥ì¥Ð»É¤·¤ä¥æ¥Ã¥±¤Ç¿©ÃæÆÇ¤¬µ¯¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢µíÆù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃ¼ì¤Ê½èÍý¡¦Î®ÄÌ·ÐÏ©¤Î¤â¤Î¤ò¿µ½Å¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É½ÌÌ¤Ï¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¡ÊµíÆù¤Ê¤é¡Ö¤¿¤¿¤¡×¤âOK¡ª¡Ë¡£
Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖµíÆù100¡ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤é¡¢Ãæ¤Ï¥ì¥¢¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ª°ã¤¤¤À¡£
µíÆù¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤Ò¤Æù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¹©Äø¤Ç¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¼ì¤Ê½èÍý¹©Äø¤Ç°ÂÁ´¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Ò¤ÆùÎÁÍý¤ÏÃæ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½À¤é¤«²Ã¹©¡×¡ÖÁú¹ß¤ê²Ã¹©¡×¤Ê¤É¤Èëð¤Ã¤¿À®·¿Æù¤âÍ×Ãí°Õ¤À¡£À®·¿Æù¤È¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¤¯¤ºÆù¤äÆâÂ¡Æù¤òÆð²½ºÞ¤Ç½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ·ëÃåºÞ¤Ç¸Ç¤á¡¢·Á¾õ¤òÀ°¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£Æù¤Ë»é¿È¤òÃí¼Í¤·¤ÆÁú¹ß¤ê¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤ÏÃíÊ¸»þ¤Ë¤è¤¯µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ¤Þ¤Ç¤è¤¯²Ð¤òÄÌ¤½¤¦¡£Æù¤ò¾Æ¤¯¥È¥ó¥°¤äÈ¤¤È¡¢¿©¤Ù¤ëºÝ¤ÎÈ¤¤òÉ¬¤º»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç½ü¶Ý¤¹¤ì¤ÐÀö¤ï¤Ê¤¯¤ÆÊ¿µ¤¡©
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½¬´·²½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¡×¤Ë¤â¡¢Íî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡È¾ï¼±¡É¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¼Â¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤ÎËüÇ½¾ÃÆÇÌô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢Ç»ÅÙ¤¬Çö¤¹¤®¤Æ¤âÇ»¤¹¤®¤Æ¤â¸ú¤ÌÜ¤ÏÇö¤¤¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤Ï70¡ó¤¬ÌÜ°Â¤À¡£»¦¶Ý¤ä¾ÃÆÇ¤òëð¤Ã¤¿±ÒÀ¸À½ÉÊ¤Ç¤â¡¢¤è¤¯É½¼¨¤ò¸«¤ë¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬30¡ó¤À¤Ã¤¿¤êÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¸ú²Ì¤Î¤Û¤É¤â²ø¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
70¡ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢Ç¨¤ì¤¿¼ê¤äÊª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç»ÅÙ¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤Ï½½Ê¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç»ÅÙ¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹¤â¤¤¤ë¡£ÂåÉ½Îã¤Ï¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤À¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸¦µæ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢Åº²ÃºÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÀÀÅÙ¤òÄ´À°¤·¡¢¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¸ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»ÔÈÎÉÊ¤Ç¤ÏÌµÍý¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¼ê»Ø¤Î»¦¶Ý¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤»¤Ã¤±¤ó¤Ç¼êÀö¤¤¤ò¡£¿å¤è¤ê¤ªÅò¤À¤È¤Ê¤ªÀö¾ôÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÉÂ¸¶¶Ý¡¢¤½¤ÎÆÇÁÇ¤Ï¡¢Àö¤¤Î®¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¡£
Ä´Íý´ï¶ñ¤Î¾ÃÆÇ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÉºÇòºÞ¤è¤ê¤â¡ÖÇ®Åò¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
ÀÎ¤«¤é¡Ö¼ÑÊ¨¡×¤Ï¾ÃÆÇÊýË¡¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤À¤È¤«°·¤¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ç®Åò¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ê¤é¼ê·Ú¤À¤·¡¢ÌôºÞ¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¹â²¹¤Ç½Ö»þ¤Ë»¦¶Ý¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆÇÁÇ¤âÀö¤¤Î®¤»¤ë¡£
ÉºÇòºÞ¤Ç¤Ï±öÁÇ·Ï¡Ê¼¡°¡±öÁÇ»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¤¬¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤µ¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¶âÂ°¤ä¡¢Ã¦¿§ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿§ÊÁÊª¤ÎÉÛÀ½ÉÊÅù¡Ê¤Õ¤¤ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡£»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤À¤È¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¸ú¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂæ½ê¼þ¤ê¤Ç°ìÈÖ±øÀ÷¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¿©´ïÀö¤¤¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤À¤È¤¤¤¦¡£¿©ÃæÆÇÈùÀ¸Êª¤È¡¢ºÙ¶Ý¤Î±ÉÍÜÊ¬¤È¤Ê¤ë¿©¤Ù¤«¤¹¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¡ÊÍµ¡Êª¡Ë¡¢¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢Ä¹»þ´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤»¤¤¤À¤í¤¦¡£
±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÀö¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î¤â¤È¤òÅÉ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¸ò´¹¤·¡¢Å¬µ¹Ç®Åò¤ò¤«¤±¤Æ»¦¶Ý¤·¤¿¤¤¡£
°Ê¾å¡¢4¤Ä¤Î¡Ö´Ö°ã¤¤¡×¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Òº£¤¹¤°²þÁ±¤ò¡£°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î½ë¤¹¤®¤ë²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¡£
¡Êµ×½» ±ÑÆó ¡§ ¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Æâ²Ê°å»Õ¡Ë