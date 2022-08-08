¡ØËâË¡¤Î¥ê¥Î¥Ù¡ÙÂè5ÏÃ¡¢´ä¾¾Î»¡õÂ¼Àî³¨Íü¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½ä¤êÉãÌ¼¤¬¥Ð¥È¥ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØËâË¡¤Î¥ê¥Î¥Ù¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¡Ê8·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ä¾¾Î»¤È½÷Í¥¤ÎÂ¼Àî³¨Íü¤¬¿Æ»ÒÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉã¡¦´ä¾¾Î»¤ÈÌ¼¡¦Â¼Àî³¨Íü¤¬¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡¡¡ØËâË¡¤Î¥ê¥Î¥Ù¡ÙÂè5ÏÃ¤è¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âç¼ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶ÈÀ®ÀÓÈ´·²¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥±¤¢¤Ã¤ÆÃË¤À¤é¤±¤ÎÊ¡»³²È¤¬±Ä¤à¡Ö¤Þ¤ë¤Õ¤¯¹©Ì³Å¹¡×¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿¹Ô»û¾®Çß¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤È¡¢¹©Ì³Å¹¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ0ÅÀ¤Î¥Ð¥Ä2¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¡¦Ê¡»³¸¼Ç·²ð¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢½»Âð¥ê¥Î¥ÙÄó°Æ¤È¤¤¤¦¡ÈËâË¡¡É¤Ç¡¢°ÍÍê¿Í¤¹¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤äÌäÂê¤ò¥¹¥«¥Ã¤È²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¿ÍÀ¸ºÆÀ¸¡ª¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¡É¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢¡ÈÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤²È¡É¤ÎËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£´ä¾¾¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³ùÅÄÉðÉ§¡¦70ºÍ¡£¸µÂÎ°é¶µ»Õ¤æ¤¨¤ËÂÎÎÏ¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¤â¡¢2³¬¤ÎÁë¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿Å¥ËÀ¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢µ¤¹ç¤Ç·âÂà¡£¤½¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤òÆÀ°Õ¤²¤Ë¸ì¤ë¤Û¤É¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼«Âð¤¬¡ÈÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤²È¡É¤À¤È·Ù»¡¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ø¤Þ¤ë¤Õ¤¯¹©Ì³Å¹¡Ù¤ËËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¡¡Â¼Àî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉðÉ§¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦Â¿ÅÄ¿¼Àã¡£·ëº§¤·¤Æ°ñ¾ë¤Ë²Ç¤¤¤À¤¬¡¢¹âÎð¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¼Â²È¤òÇä¤ê¡¢°ñ¾ë¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤½¤¦¤ÈÉðÉ§¤òÀâÆÀÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¹â³Û¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó°Æ¤·¤¿¾®Çß¤È¸¼Ç·²ð¤ò°ÆÁ¶È¼Ô¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¤ò¿½¤·½Ð¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢¿©¤¤°ã¤¦²ÈÂ²¤Î°Õ¸«¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¾®Çß¤È¸¼Ç·²ð¡£°ìÊý¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î°ÍÍê¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¾®Çß¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¸¼Ç·²ð¤¬¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢±Ä¶È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸¼Ç·²ð¤Î»Ñ¤ò´¶³´¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¾®Çß¤Î¿´¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡Ä¡©
¡¡½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ä¾¾¤Ï¡ÖÌ¼Ìò¤ÎÂ¼Àî¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤¬NHK¤ÎÄ«¥É¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤Þ¤µ¤«¿Æ»Ò¤ò¤ä¤ë¤È¤Ï¡ª¡Ù¤È¡¢¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤â¡¢´ÖµÜ¤µ¤ó¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç½é¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æó¿Í¤È¤â½é¡¹¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â¼Àî¤Ï¡Ö´ä¾¾¤µ¤ó¤È¤Ï¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¿Æ»Ò½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤¡¤È»£±ÆÁ°¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢·ö²Þ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡£¾Ð¡¡¤Þ¤ë¤Õ¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶õµ¤´¶¤â¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·î10¥É¥é¥Þ¡ØËâË¡¤Î¥ê¥Î¥Ù¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡¡¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡´ä¾¾Î»
Q.ÂæËÜ¤ä¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤µ¤Ë¼«Âð¤ÎÂæ½ê¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡Ê½÷Ë¼¤¬°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡Ë¤ËÎ©¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
Q.´ä¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢±é¤¸¤ë³ùÅÄÉðÉ§¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ì¿Í¤Çµ¤³Ú¤Ê¤Î¤È¡¢°ì¿Í¤Ç¼ä¤·¤¤¤Î¤È¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²ó¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÉÈÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¾ù¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¹¤¤¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Å·°æ¤¬¹â¤¤¤Î¤âÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
Q.»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ì¼Ìò¤ÎÂ¼Àî¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤¬NHK¤ÎÄ«¥É¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¿Æ»Ò¤ò¤ä¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤È¡¢¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤â¡¢´ÖµÜ¤µ¤ó¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç½é¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æó¿Í¤È¤â½é¡¹¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¶á½ê¤µ¤óÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÃæÅÄ´î»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ê½éÆü¤Ë±«¤ÇÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î½ÐÈÖ¤¬¤º¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡ËºÇ½ªÆü¤Ë¡ÖÃæÅÄ¤µ¤ó¡¢±«½÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï´ä¾¾¤µ¤ó¤¬±«ÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
Q.Âè5ÏÃ¤Î¤ß¤É¤³¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
Ï·¶¤ËÆþ¤Ã¤¿°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÃË¤ÎÆÝµ¤¤ÈÈá°¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Â¼Àî³¨Íü
Q.ÂæËÜ¤ä¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ¥ê¥Î¥Ù¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤â¥ê¥Î¥Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.Â¼Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢±é¤¸¤ëÂ¿ÅÄ¿¼Àã¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¿´ÇÛ¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤Ì¼¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸À¤¤Êý¤Ï¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¤´Ø·¸¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·ö²Þ¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¤Ã
Q.º£²ó¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÉÈÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¾ù¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤È¥´¥ß¤Î½èÍý¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÍÛÅö¤¿¤ê¡¢Âç»ö¡£
Q.»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
´ä¾¾¤µ¤ó¤È¤Ï¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¿Æ»Ò½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤¡¤È»£±ÆÁ°¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢·ö²Þ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡£¾Ð
¤Þ¤ë¤Õ¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶õµ¤´¶¤â¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤ë¤Õ¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ç¡¢²È¤â¿Æ»Ò´Ø·¸¤â¤É¤¦¥ê¥Î¥Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª