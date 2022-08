【海外ドラマ最新情報】『リバーデイル』あの人、次の出演作が決定！

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースを厳選し、まとめてご紹介! 本日は『私立探偵マグナム』で知られるロジャー・E・モーズリーの訃報、『リバーデイル』あの人の出演最新ドラマ情報、そしてNetflixの大人気ドラマ『セックス・エデュケーション』シーズン4の撮影スタートといったニュースをお届けしよう。

Roger E. Mosley, who portrayed Theodore “T.C.” Calvin, the helicopter pilot and buddy of Tom Selleck’s character on all eight seasons of the original #MagnumPI, died Sunday at 83 https://t.co/XTivRjQ37U pic.twitter.com/cCqyQRDcpj

1980年から1988年まで放送された『私立探偵マグナム』のTCカルヴィン役で知られるロジャー・E・モーズリーが8月7日(日)に亡くなったことがわかった。83歳だった。

米TV Lineによると、7日の朝に交通事故に遭い首から下が麻痺し、危篤状態であることをロジャーの娘がFacebookに投稿。その後、「家族に看取られ、安らかに旅立ちました。父は泣かれることが嫌なはず。今こそ彼が残した功績をたたえるべきです。大好きよ、ダディ。60年愛したママは私が面倒を見るから。安心してね」と、最愛の父へのお別れの言葉を綴っていた。

オリジナル版『私立探偵マグナム』で知られるロジャーは、162話中158話に登場。2019年にはリブート版に別のキャラクターとしてカメオ出演もしていた。

EXCLUSIVE: Skeet Ulrich is set as a lead opposite Giancarlo Esposito in ‘The Driver,’ AMC’s remake of the British drama series that is set to launch next year on AMC and AMC+ https://t.co/tQ2nKZLZp4