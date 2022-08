【モデルプレス=2022/08/08】SKY-HI、俳優の中川大志が8日、都内で開催された映画「ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ」(19日公開)のイベントに出席。SKY-HIが7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRST(ビーファースト)を輩出したオーディション「THE FIRST」の舞台裏を明かす場面があった。

【写真】杉咲花・平野紫耀・中川大志「花のち晴れ」クランクアップ

◆中川大志、初MCに意気込み

本作は、日本発の人気キャラクターであるソニックのハリウッド実写映画化第2弾。この日は、本作の日本版主題歌を手掛けたDREAMS COMEの中村正人(DREAMS COME TRUE)、そして☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)も出席していた。

映画の主人公・ソニックの日本語吹替を担当しており、当日のMCも務めた中川は「ちょっと荷が重いですね〜。もういきなりバタバタしちゃいました。すみません」と照れ笑い。「とにかく一生懸命、本日のイベントを盛り上げられるように、一生懸命MCをしたいと思います!よろしくお願いいたします」と意気込みを語り、「オンタイムで皆様帰っていただけるように頑張ります(笑)」とマスコミ陣への気遣いも見せた。

◆SKY-HI、ヒーローは「ライブ中の自分」

その後、子供たちが寄せた質問の中から、中川は「今、ヒーローはいますか?」という質問を選択。これにSKY-HIは「単純に『仕事がいっぱいで忙しいよ』みたいなこともあると思うんですけど、それだけじゃなくて、忙しない世の中だと思うので。心が落ち着かないこととか。あとはみんなスマートフォンを持っているので、ひっきりなしに様々な連絡が来ちゃう状況ってあると思うんです」とコメント。

続けて「自分のライブがある時間って、2時間くらい一切スマートフォンを見ないので。当たり前ですけど、見れないし、余計なことを考えないじゃないですか。その時間に結構救われているところがあるので、ライブ中の自分が強いて言えばヒーローのような気がしますね」と語った。

また中川は「ソニックのようにヒーローを演じる際は、自分もヒーローになっている心境なのか」と問われると「演じているときは『俺がヒーローだ』というつもりで。ソニックに力をたくさん借りて。ソニックに置いていかれないように、という気持ちでやっていました」と収録を振り返り「朝一のソニックは結構大変です(笑)。第一声目とか結構大変ですね」と明かし、会場を盛り上げた。

◆SKY-HI、1番緊張した仕事は?

続いて「今までの仕事で1番緊張したもの」について質問されたSKY-HIは「たぶん僕が1番緊張したのは、去年『THE FIRST』っていうオーディション番組をやったときですね。自分の人生的にも、割とお金もそうだけど、かけたっていうのもありますけど、それ以上に人の人生を左右する瞬間が本当に多くて」と回想。

「順位を告げたりとか、途中で去らなくてはいけない方とかもいらっしゃいますし。あと最初に、お名前をおっしゃられてパフォーマンスを見せてもらってっていうコミュニケーションをしたときは、ものすごい緊張。不安とかなしで、ただ緊張で寝れなかったっていうのがあったので、あれが1番緊張しましたね」と舞台裏について言及し「他人の人生にここまで綿密に関わることって今までの人生でなかったので。それが1番緊張したなと思いますね」と語った。

そして、中川からの「史上最強の力があったらどうしますか?」という質問に、SKY-HIは中村が「戦争を終わらせます」と答えたことを踏まえ「本当に右に同じというか。それ以上のことはないんじゃないですかね?史上最強ですからね」と発言。

「いち生き物が欲望を叶えようとするには手に余る代物っていうことじゃないですか。史上最強の力っていうのは」と考えを明かした。さらに「尻尾があったらどうするか?」といった話題になると、SKY-HIは「可愛いですよね。あったらね。俺は自慢しますよ。尻尾生えてきたら」と笑みを浮かべた。

◆中川大志、MCで反省

当日、様々なチャレンジも交えながらMCを務めた中川は「台本とにらめっこしすぎて、ほぼほぼ頭頂部しか映ってないかもしれない(笑)」と反省。「MC大志」と呼ばれる一幕もあったが、「すごい仕事ですね。もうちょっとやりたくないです(笑)。もっと楽しみたかったんですけど、ドキドキし過ぎちゃって楽しむ余裕がなかったですね(笑)」と話しつつ「本当に貴重な経験でした。楽しかったです」と笑顔を見せていた。

またイベントでは、中村が手がけた名曲「Green Hill Zone」のメロディに歌詞をのせた日本版主題歌「UP ON THE GREEN HILL from Sonic the Hedgehog Green Hill Zone −MASADO and MIWASCO Version−」を大胆にサンプリングした、SKY-HIによるオフィシャルインスパイアーソング「Fly Without Wings」も初解禁となった。(modelpress編集部)

【Not Sponsored 記事】