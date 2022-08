映画『トップガン マーヴェリック』の100億円突破を記念した入場者プレゼント「ミラクルミッションステッカー(海外版ポスタービジュアル)」が、15日から配布されることが決定した。

トム・クルーズが主演を務めた『トップガン』(1986)の続編となる本作は、史上最高のパイロットで常識破りな性格のマーヴェリック(トム)が、「トップガン」と呼ばれるエリート・パイロット養成機関に教官として戻り、新世代の若きパイロットとともに極秘ミッションに命を懸けるさまを描く。公開65日目となる7月30日には、日本国内の興行収入が100億円を超えた。

入場者プレゼント第3弾「ミラクルミッションステッカー(海外版ポスタービジュアル)」の裏面には、マーヴェリック、コヨーテ、フェニックス、ボブ、ルースター、ハングマン、ファンボーイ、ペイバックのヘルメットがポップに描かれ、「THANK YOU FOR SAVING MY LIFE.(君は命の恩人だ)」という主人公マーヴェリックのセリフも。この入場者プレゼントは、数量限定でなくなり次第終了となる。(編集部・梅山富美子)