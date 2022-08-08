¹âÂ®ÎÁ¶â½ê¤Ç»ö¸Î¡¡¼Ö²£Å¾¡¢Åê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿ÃË»ù»àË´¡¡Âçºå¡¦ºæ¤ÎºåÏÂÆ»
¡¡7Æü¸á¸å9»þ55Ê¬¤´¤í¡¢ºæ»ÔÃæ¶è¿¼°æÈª»³Ä®¤ÎºåÏÂÆ»¾å¤êÀþ¤ÎºæËÜÀþÎÁ¶â½ê¤Ç¡¢³Æ¥ì¡¼¥ó¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ïÀÐ¤Î°ì¤Ä¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¢²£Å¾¤·¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»ù1¿Í¤¬»ö¸Î¤Î¾×·â¤Ç¼Ö³°¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
²ÃÆ£»à·º¼ü¤¬¸ì¤Ã¤¿Æ°µ¡ µ¤·¤¿¡ÖÃ¯¤«¤¬¤¤¤ì¤Ð¡×
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÏÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê33¡Ë¤¬±¿Å¾¤·¡¢ºÊ¤È»àË´¤·¤¿ÃË»ù¤éÍÄ»ù¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â3¿Í¤¬Æ±¾è¡£ÃËÀ¤ÈºÊ¤Ï½Å½ý¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤Ï·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±Ââ¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Úß·½ÓÂÀÏº¡¢¶â»Ò¾ºÂÀ¡Û