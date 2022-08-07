Snow Man´äËÜ¾È¡Ø¥â¥¨¥«¥ì¡ÙÂ³ÊÔ¤Ë´üÂÔ¡Ö¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡×
¡¡Snow Man¤Î´äËÜ¾È¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥â¥¨¥«¥ì¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ù¤Î¥â¥¨¥¥å¥ó¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Å½¤é¤ì¤¿ÆÃÀ½¥Ü¡¼¥É¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²ñ¾ì¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤·¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¶¦±é¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤ÈÂ¼¾åÀµÅµ´ÆÆÄ¤âÍè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥â¥¨¥«¥ì¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ù¤Ï¡¢¶ÌÅç¥Î¥ó¤Ë¤è¤ë¾¯½÷Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£³Ø¹»À¸³è¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦º´¡¹ÌÚË¨°á¡ÊÀ¸¸«¡Ë¤È¡¢¥·¥ã¥¤¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¾ÃËÉ»Î¡¦éâ¸¶¶³²ð¡Ê´äËÜ¡Ë¤¬¿¥¤êÀ®¤¹ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡´ÑµÒÆ°°÷¿ô50Ëü¿ÍÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£´äËÜ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥â¥¨¥«¥ì¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤âÍ¤êÆñ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ËÜºî¤ò²¿ÅÙ¤â´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¤È¤¡Ê·ÉÎé¥·¡¼¥ó¡Ë¤È¤«¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¥³¥¤¥Ä¤Î¤³¤Î¼ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¤ë»Ñ¤â¡£MC¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È²ñ¾ì¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿´äËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸1¤«·îÊ¬¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¥â¥¨¥«¥ì¥³¥¢¥¯¥¤¥º¡×¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç»É¤·¤Æ¤¤¤ë7¼ïÎà¤Î¶ñºà¤Î½çÈÖ¡×¡Ö¸¶ºî¼Ô¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆñÌä¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë»°¿Í¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Á¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ÇÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¡£À¸¸«¤¬Àµ²ò¿ô2Ìä¡¢´äËÜ¤ÈÂ¼¾å´ÆÆÄ¤¬1Ìä¤º¤Ä¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÌäÂê¡£¡ÖËÜºî¤Î¸ø¼°SNS¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Áí¿ô¡×¤ËÀ¸¸«¤¬¡Ö46Ëü¿Í¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¾¡Íø¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡ÖÁ´Éô»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤äºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÎé¤·¤¿´äËÜ¡£¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ºî¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤¿¤é¤Ê¡Ä¡Ä¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ø¥â¥¨¥«¥ì¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ê¶ÓÎçÆá¡Ë