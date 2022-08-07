¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡»¿ÈÝ´¬¤µ¯¤³¤ë°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê45¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£9·î27Æü¤ËÅìµþ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡¢»²±¡Áª¤Î³¹Æ¬±éÀâÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤Æ»àµî¤·¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡ÊµýÇ¯67¡Ë¤Î¹ñÁò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ²ÈÍ½»»¤Ã¤Æ100Ãû±ß¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñÁò¤ò¤ä¤ë¤È¤·¤Æ¤½¤Î2²¯±ß¤òÊ§¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢Ç¯¼ý100Ëü±ß¤Î¿Í¤¬2±ß»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¹ñ²ñ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¹ñÁò¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¡¢Áòµ·Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ä¤ë¤ï¤±¡£ÃæÁ¾º¬¸µ¼óÁê¤Î¾ì¹ç¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢2²¯±ß¼å¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÁò¼°¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ÙÈ÷¤ÎÈñÍÑ¤â³Ý¤«¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é³°¸ò¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñÁò¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î°Î¤¤¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬³°¸ò´Ø·¸¤òºî¤ì¤ì¤Ð¡¢2²¯±ß¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Â¤¤¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ëºî²È¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ë¹ñÁò¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤À¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿ÌäÉä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¹ñÁò¤ò100¡óÁ´°÷¤¬»¿À®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢2²¯±ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Û¤¬ÀÇ¶â¤«¤é½Ð¤¹¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿³Û¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ë¡¢°ì¿Í1²¯±ß¤«¤«¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢40¥«¹ñ¤È¤«¤Î°Î¤¤¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç´ßÅÄ¼óÁê¤ä³°Ì³¾Ê¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤¤¤¤¡£ÆüËÜÂÚºß¤Ç¤ª¶â¤â¥Ð¥ó¥Ð¥óÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤ÎÁíÅý¤ÈÃæ¹ñ¤Î¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÍè¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¡È²¿¤«ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥É¤òÆüËÜ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤â¼çÄ¥¤·¤¿¡£