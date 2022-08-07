¡ÖÊç½¸Í×¹à¤¬´û¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈSF¡×À±¿·°ì¾Þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡¡¡Ö¿Í´Ö°Ê³°¡×¤â±þÊç²Ä¡¢AI¾®Àâ¤Î¼õ¾ÞÎã¤â
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÊ¸³Ø¾Þ¡ÖÀ±¿·°ì¾Þ¡×¤ÎÊç½¸Í×¹à¤¬¡¢ÆÈ¼«À¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¡Ö¿Í´Ö°Ê³°¡×¤«¤é¤Î±þÊçºîÉÊ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Â»Ü¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀ±¿·°ì¤ÎÀ¤³¦¡×
Ä¶Ã»ÊÔ¾®Àâ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹SFºî²È¡¦À±¿·°ì»á¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿Æ±¾Þ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÂè10²ó¤ò·Þ¤¨¡¢2022Ç¯9·î30Æü¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2ÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿5Àé»ú°ÊÆâ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢ÉôÌç¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤ÆÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£1Ëü»ú°ÊÆâ¤È¤¹¤ë°ìÈÌÉôÌç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍý·ÏÅªÈ¯ÁÛÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤ÆÆÉ¤à¿Í¤Î¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊç½¸Í×¹à¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ¤À¡£¤¢¤ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬7·î28Æü¤Ë¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿Í´Ö°Ê³°¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½Åù¡Ë¤Î±þÊçºîÉÊ¤â¼õÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï¢Íí²ÄÇ½¤ÊÊÝ¸î¼Ô¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÂåÍý¿Í¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÏºî¤ËÍÑ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤·¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÁÏºî¤ËÍÑ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿³ºº¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¿³ºº´ü´ÖÃæ¤Ï¿³ºº°÷¤ØÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Åê¹Æ¤Ï1Ëü7000°Ê¾å¤Î¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤ä5Ëü1000·ïÄ¶¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÊç½¸Í×¹à¤¬´û¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈSF¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀ±¿·°ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¿´¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü·Ð¤Î¹Êó¼¼¤Ï8·î2Æü¡¢¾Þ¤òÁÏÀß¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¡¢¡ÖÀ±»á¤¬°ä¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Íý·ÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò·ü¾Þ¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ê¸³Ø¾Þ¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Àè¤ÎÍ×¹à¤òÀß¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¾Þ¤ÎÌÜÅª¤«¤é¡¢AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºîÉÊ¤Î±þÊç¤â²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¼Â¤Ï½é²ó¤«¤é¡¢¿Í´Ö°Ê³°¤ÎºîÉÊ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë»Ý¤¬±þÊçµ¬Äê¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
AI¤ò½ü¤¯¡Ö¿Í´Ö°Ê³°¡×¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï¡©
Áí±þÊç¿ô¤ÏÂè1²ó¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3057ºî¡¢°Ê¹ß¤ÏÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ1900¡Á2600ºî¤Û¤É¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ÁAI¤¬ÁÏºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÂè3²ó¤«¤é¸½¤ì¡¢Âè9²ó¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡¢11ºî¡¢11ºî¡¢7ºî¡¢5ºî¡¢2ºî¡¢14ºî¡¢114ºî¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
AI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤ë¤«¤Ï¡¢ºî¼Ô¤ÎºÛÎÌ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÂè3²ó¤Î°ì¼¡¿³ºº¤òÆÍÇË¤·¤¿¸øÎ©¤Ï¤³¤À¤ÆÌ¤ÍèÂç³Ø¡¦¾¾¸¶¿Î¶µ¼ø¡Ê¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¡ËÎ¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬Äê¤á¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤ÊÀßÄê¤ò¤â¤È¤ËAI¤¬¼«Æ°½ÐÎÏ¤·¤¿¾®Àâ¤ò±þÊç¤·¤¿¡£
Âè9²ó¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢°ìÉô¤ËAI¤òÍÑ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬°ìÈÌÉôÌç¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°±Âô¤«¤â¤á»á¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤À¡£Æ±»á¤Ï¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¤ÇAI¤È¤È¤â¤Ë3½µ´Ö¤Ç101ºî¤ò¼¹É®¡¢±þÊç¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AIºîÉÊ¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¾Þ¤À¤¬¡¢Êç½¸Í×¹à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢AI¤Ë¸Â¤é¤º¡Ö¿Í´Ö°Ê³°¡×¤«¤é¤Î±þÊç¤ò¹¤¯¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹Êó¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£