¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ÏÇ¦À®½¤¸ã¡ª¥²¡¼¥àÀ¤³¦¤ò»Ê¤ëÆæ¤Î¿ÍÊªÌò
¡¡9·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¦Ëè½µÆüÍËÄ«9»þ¡Á¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¡¦Ç¦À®½¤¸ã¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢Ææ¤ÎÅ¨¡¦¥¸¥ã¥Þ¥È¤Î¶¼°Ò¤«¤é³¹¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¥²¡¼¥à¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤òÉÁ¤¯ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡£Ç¦À®¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¦¥Ç¥¶¥¤¥¢¿ÀÅÂ¤Ë¾ïÃó¤¹¤ëÆæ¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡¦¥®¥í¥ê¤À¡£
¡¡2013Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É in ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¤Ï¥Þ¥äÂç²¦Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ç¦À®¡£ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¥®¥í¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÆæ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¹»ö¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤¢¤Þ¤êÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¢Ê¿Ã³¤Ê´¶¤¸¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë