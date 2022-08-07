¤¢¤ÎÍÌ¾¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡Ö¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤è¡£º£¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥í¥´¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡Ä
¡Öniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡×¤È¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Öcher¡Ê¥·¥§¥ë¡Ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Öcher¡×¤Î¥í¥´¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Öniko and ...¡×Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¢¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Öniko and ...¡×¡ß¡Öcher¡×¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥àÂ·¤¤
¤³¤Î¤¿¤Ó¡Öniko and ...¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Öcher¡×¤Ï¡¢1995Ç¯¡¢Åìµþ¡¦Î¢¸¶½É¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡È¼«Ê¬Ã£¤¬ËÜÅö¤ËÃå¤¿¤¤Éþ¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÊÄÅ¹¤·¤¿Æ±¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Öcher¡×¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ò¡¢°ìÅÙ¤Ï¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¼ÂºÝ¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤ó¤Ê¡Öcher¡×¤È¡Öniko and ...¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡Öcher¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹
¡Öcher¡×¤ÎÂåÉ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥°Îà¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Öniko and ...¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤·¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥°¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥é¥Ü¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ2970±ß¡Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î1ÅÀ¡£
¡Öniko and ...¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Öcher¡×É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥í¥´01¡Ù¡Ø¥í¥´02¡Ù¤È¡¢Á´ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥ë¥Á03¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯19¡Ù¡¢Á´4¼ïÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥é¥Ü¥ß¥Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ4400±ß¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥½¥Õ¥È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥´¥Æ¡¼¥×¤ä¼ê¿¨¤ê¤Î¤è¤¤ÁÇºà´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥¤¥º´¶¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹³ÎÄê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È11¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯19¡¿¥¤¥¨¥í¡¼60¤Î3¼ïÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿·Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥³¥é¥Ü¶ÒÃå¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ3630±ß¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ï¡¼¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºâÉÛ¤È¥½¥Ã¥¯¥¹¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤è
¾®ÊªÎà¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâÉÛ¤Ï¡¢3¤ÄÀÞ¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¥ß¥ËºâÉÛ¡×¡ÊÀÇ¹þ3960±ß¡Ë¤È¡¢¥«¡¼¥É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥é¥ÜÄ¹ºâÉÛ¡×¡ÊÀÇ¹þ4400±ß¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬Å¸³«¡£
É½¤ËÉÕ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¤Ë¡¢¡Öniko and ...¡×¤È¡Öcher¡×¤È¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö¥³¥é¥Ü2P¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥Ï¡¼¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¡Öcher¡×¤Î¥í¥´&¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î2Â¥»¥Ã¥È¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È11¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯19¤Î2¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¢¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í
¡Öcher¡×¤¬¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥í¥´¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀäÂÐ¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡Öniko and ...¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¥ì¥¢¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Öniko and ...¡×¡ß¡Öcher¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.dot-st.com/cp/nikoand/2022cher