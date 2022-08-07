¡ØONE PIECE¡ÙÅÄÃæ¿¿µÝ¡õ»³¸ý¾¡Ê¿¡õÆü¹â¤Î¤ê»Ò¡¢¼¡½µ¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀ¼Í¥¤ÎÅÄÃæ¿¿µÝ¡¢»³¸ý¾¡Ê¿¡¢Æü¹â¤Î¤ê»Ò¤Î3¿Í¤¬¡¢·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢8·î14Æü7»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¥ë¥Õ¥£Ìò¡¦ÅÄÃæ¿¿µÝ¤Ë¡Ø¥»¥Ö¥ó¥ë¡¼¥ë¡Ù¤¬Ì©Ãå¡õÊüÁ÷·èÄê
¡¡¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤ÏËè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢Â¿ºÌ¤ÊÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£¤¢¤¨¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥²¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎÉáÃÊ¤Î´é¡¦²ñÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£Ìò¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ¿¿µÝ¡¢¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¤Î»³¸ý¾¡Ê¿¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥ë¥á¡¼¥ëÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡ØONE PIECE¡Ù¥ë¥Õ¥£Ìò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¥Ñ¥º¡¼Ìò¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥ê¥óÌò¡¢¡ØSING¡¿¥·¥ó¥°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ß¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥ê¡¼Ìò¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡ØONE PIECE¡Ù¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¹©Æ£¿·°ì¡õ²øÅð¥¥Ã¥ÉÌò¡¢¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¸¤ÌëºµÌò¡¢¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÁá²µ½÷ÍðÇÏÌò¡¢¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¥È¥ó¥ÜÌò¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿ôÂ¿¤¯±é¤¸¡¢ÉñÂæ¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆü¹â¤Ï¡ØONE PIECE¡Ù¥Ù¥ë¥á¡¼¥ëÌò¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡ÙÀõÁÒÆîÌò¡¢¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÅ·Æ»¤¢¤«¤ÍÌò¡¢¡Ø¸¤Ìëºµ¡ÙµË¹¼Ìò¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡ÙÁðÊÉ¥µ¥Ä¥Ìò¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¹ñÌ±ÅªÀ¼Í¥¤Î3¿Í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¡¡ÅÄÃæ¿¿µÝ¡¢»³¸ý¾¡Ê¿¡¢Æü¹â¤Î¤ê»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î14Æü7»þÊüÁ÷¡£¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£