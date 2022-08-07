¥ì¥®¥å¥é¡¼17ËÜ¤ÇÄ¶Â¿Ë»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²Ô¤®¤¿¤¤¡×
¡¡2022Ç¯7·î¸½ºß17ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¡¢YouTube¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âÅÐÏ¿¼Ô¿ô160Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¶Çä¤ì¤Ã»Ò³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¡£ÆóµÜÏÂÌé±é¤¸¤ë¡È¿ÍÀ¸ÌÂ»ÒÃæ¡É¤ÎÃË¡¦·ò¤¬µ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¿¥ó¥°¤ÈÍ§¾ð¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø£Ô£Á£Î£Ç ¥¿¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥°¤ò¤Ä¤±ÁÀ¤¦Ææ¤Î¥³¥ó¥Ó¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÃæ¡¢Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ä¡¢·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ô¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥·¥Ã¤È·è¤á´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á
¢£ ¥¿¥â¥ê¤Î»ØÅ¦¤¬·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¡©¡¡»³Æâ·ò»Ê¡Ö²¿¤¬¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤ª2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î±Ç²è½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ßÀ²È¡§ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢°ì¸À¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¤Á¤ç¤í¤Ã¤È¤À¤±¤Î½Ð±é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é·ë¹½¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤·¤¿½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»³Æâ¤È2¿Í¤Ç³Ý¤±¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³Æâ¡§ËÍ¤â°ì½Ö¤À¤±½Ð¤Æ¤¯¤ëÌò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤êÂ¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìòºî¤ê¤Ê¤ÉÆÃ¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«»°ÌÚ¡Ê¹§¹À¡Ë´ÆÆÄ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç¤·¤¿¡£
ßÀ²È¡§¤è¤½¼Ô¤¬¸½¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¤È¤«¡¢¤ï¤±Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°ìÊý¡¢»³Æâ¤µ¤ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¡ÈÌÜ¤Ë¶¸µ¤¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»³Æâ¡§»°ÌÚ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»³Æâ¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶¸µ¤Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°À®ºî¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¥®¥ó¥®¥ó¤ÎÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÌÜ¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Æâ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö»³Æâ¡¢ÌÜ¤¬ÉÝ¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤è¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¥®¥ó¥®¥ó¤ÎÌÜ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î±Ç²è½Ð±é¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢²¿¤¬¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥®¥ó¥®¥ó¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÌÜ¤ò¥®¥ó¥®¥ó¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¢£ 2¿Í¤¬¶¯¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë»×¤¤¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²Ô¤®¤¿¤¤¡ª¡×
¡½¡½·ò¤È¥¿¥ó¥°¤Ï¼¡Âè¤Ë¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬ÁêÊý¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤«¡©
ßÀ²È¡§¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë°ÂÁ´ºö¤ò¼è¤é¤º¡¢¥ä¥Ð¤¤Êý¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²£¤Ë¤¤¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¦¤ï¤¦¤ï¤¦¤ï¡×¤Ã¤Æ¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¥³¥¤¥Ä¤é¤ÏÉáÄÌ¤È°ã¤¦¤¾¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»³Æâ¤µ¤ó¤¬¶²¤ì¤º¤Ë¥ä¥Ð¤¤Êý¸þ¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»³Æâ¡§Ã¯¤«¤ò¾Ð¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ßÀ²È¡§È¯ÁÛ¤¬ÌÂÏÇ·ÏYouTuber¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½È¿ÂÐ¤Ë»³Æâ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ßÀ²È¤µ¤ó¤¬ÁêÊý¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤«¡©
»³Æâ¡§ßÀ²È¤Ï¡Ö²Ô¤®¤¿¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢ËÍ¤è¤ê¤â¶¯¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾å¤Ø¡¢¾å¤Ø¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ßÀ²È¡§Ã¯¤«ËÍ¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ËÜÅö¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»ß¤Þ¤ë¤È»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤»ÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²È¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö²Ô¤®¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£
¡½¡½¤É¤³¤Þ¤Ç²Ô¤¤¤À¤é¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
ßÀ²È¡§100²¯±ß¤Ç¤¹¡£Ãù¶â¤¬100²¯±ß¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤¾¡ª¡×·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¥ó¥Á¡¡¿¬¤Ë²Ð¤Ä¤¤¤¿¡È¾Þ¥ì¡¼¥¹2²óÀïÍî¤Á¡É
¡½¡½·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¡ÈÌÂ»ÒÃæ¡É¤Ç¤¢¤ë·ò¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÀÚ¤êÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤È¤¤ÏÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³Æâ¡§ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÕ¤±Ãæ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ßÀ²È¡§2¿Í¤È¤â¡Èµ´¥µ¥Ü¤ê¡É¤Ê¤Î¤Ç¡£¡ÖÌÌÅÝ½¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ªË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¤¤¤Äº¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
»³Æâ¡§2010Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤ë¤±¤ì¤É¡¢·è¾¡¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
ßÀ²È¡§¡Ö¸½¾õ¤ËËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¤¨¤¨¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â2²óÀï¤È¤«¤ÇÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤¾¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È¿¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»³Æâ¡§¥ä¥Ð¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸åÇÚ¤äÆ±´ü¤Ë¥Ê¥á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÌÜÉ¸¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ20ËÜ¡ª¡¡Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÀéÄ»¤ä²ÚÂç¤é¡ÈÀèÇÚ¡É¤ÎÂ¸ºß
¡½¡½Àè¤Û¤É100²¯±ß¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ª2¿Í¤Ç³ð¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤Ì´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³Æâ¡§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡¢20ËÜ¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ20ËÜ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¤â¤¦¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤½¤³¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢CM¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
ßÀ²È¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢CM¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤é¤ó¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼20ËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°è¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·21ËÜÌÜ¤ò¤ä¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¼óº¬¤Ã¤³¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Ç¤â»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ã¤ò¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ßÀ²È¡§Æ±´ü¤ä¸åÇÚ¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤êÂç¤¤¤¤Î¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ç°ì½ï¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤ÀéÄ»¤µ¤ó¤äÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¹¤®¤ä¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤ä¡×¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼17ËÜ¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¡Ê17ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë¤Þ¤À1Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢²¿ËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ15ËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ë¡ÖµÙ¤â¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Æâ¡§³§¤µ¤ó¡¢¥¿¥Õ¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤«¤¬»ß¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
ßÀ²È¡§1²ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ìÊâÌÜ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤Ã¤È»ß¤Þ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ì´¤Þ¤Ç¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ20ËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤«¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¡Ê¤«¡Ë¤ß¹ç¤¨¤Ð¹Ô¤±¤½¤¦¤ä¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£100²¯±ß¤ÎÌ´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Àè¤¹¤®¤Æ¡¢º£100²¯±ß¤¬¿¿¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Æâ¡§º£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈCM¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë¡¡±Ç²è¡Ø£Ô£Á£Î£Ç ¥¿¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢8·î11Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£