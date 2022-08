ハローキティは生誕から50年近く経っても業界屈指のキャラクター。サンリオは第2のキティを生み出すことができるか(撮影:今井康一)

第2のハローキティを生み出せるか。長年指摘されてきた課題に、サンリオがついに本腰を入れている。

キティは言わずもがな、サンリオが1974年に生んだキャラクターで、日本だけでなく世界的にブームを巻き起こした。アメリカのタイトルマックス社による累計収入ランキングでは、総収益800億ドルでポケモンに次ぐ歴代2位のレジェンドだ。3位のくまのプーさん(同750億ドル)、4位のミッキーマウス(同700億ドル)をも上回る。

欧米でキティブームが巻き起こったのは2000年代後半。歌手のレディー・ガガなど著名人も、熱心なファンとして知られている。海外のライセンスビジネス(顧客商品にキャラの使用権を与え一定のロイヤルティを得る好採算の形態)を大きく伸ばし、2013年度は売上高770億円、営業利益は210億円と好業績・高収益を謳歌していた。

しかし、ブームが去ると業績は減収減益が続いた。ライセンス事業におけるキティへの依存度は高く、巻き返しを図れないままコロナ禍が到来。2020年度は12期ぶりの最終赤字に転落した。

創業者・辻信太郎氏の孫である辻朋邦社長は2020年に就任すると、社内風土や組織、マーケティングなど全面的な構造改革を進めてきた。キティに次ぐニュースターを生み出すべく、キャラクタービジネスでも思い切った改革が始まっている。

ライバルが続々襲来、激戦市場に

「以前のキャラクター作りはプロダクトアウト型だった。これからはマーケットインの発想でいく」



中塚常務は社内改革のキーマンの1人。キャラクターをヒットさせるプロセスの強化に加え、教育分野での展開を強化するなど、「かわいい」だけでない価値を加える点が重要だと指摘する(記者撮影)

こう語るのは常務取締役の中塚亘氏。オリエンタルランドやボストン・コンサルティング・グループなどを経て2021年にサンリオに入社した。辻社長とともに経営改革にかかわるプロジェクトを統括してきた人物だ。

キャラクタービジネスをめぐる環境は激変している。以前のサンリオは店舗への商品展開がキャラクターのデビューという位置づけだった。しかし、今ではリアルの場にとどまらず、SNSやLINEスタンプ、動画、アニメ、ゲームなど、ユーザーはさまざまな場所でキャラクターに出会うようになった。「ちいかわ」「すみっコぐらし」など、強力なライバルも登場している。

もはやかわいいだけでは競争に勝てない。ではどうするか。中塚氏が強調するのが「デザインだけでなく、好きになってもらうプロセスまでコミットすること」だ。

その具体例の1つが現在進行中の「NEXT KAWAII PROJECT(ネクスト カワイイ プロジェクト)」。サンリオの次世代スターを生み出す社内横断プロジェクトで、キャラクター作りにファンを巻き込む試みだ。

社内コンペを通過した25の新キャラクターがエントリーし、.妊競ぅ鵝↓動画、グッズの段階ごとにファン投票を実施。最終的に1位を獲得したキャラクターが2023年に本格デビューする。7月にはデザインの投票を終え、10キャラクターに絞り込まれた。



NEXT KAWAII PROJECTは社運を懸けたプロジェクト。「ぐでたま」のように、ファンの力も得て次世代のスターを生み出せるか注目だ (C)2022 SANRIO CO., LTD. 著作:螢汽鵐螢

第2段階の動画の投票は10月頃を予定している。「この後どうなったら面白い?何が見たい?」など、投票からファンの意見も取り入れていく。一緒にキャラクターを育てていると感じてもらうことが狙いだ。年明けの第3段階以降は配信ライブや交通広告の投入、各種コラボなども検討しており、一段とイベントを盛り上げる考えだ。

育成段階から見せて支持を集める

これらは近年のエンタメマーケティングの流れに沿った手法といえる。NiziU(ニジュー)やJO1(ジェイオーワン)といった人気グループは、オーディション番組を経てデビューした。育成ストーリーを丁寧に見せることでデビュー前からファンを醸成し、人気を確たるものにするわけだ。

マーケットインの発想を浸透させるべく、組織も見直した。カギを握るのは4月に発足したIP創造部。同部署にはデザイナーとともにプロデューサーの役割を担う社員を置き、二人三脚でキャラクターを育成する仕組みだ。

以前はデザイナーがまずキャラクターを生み出し、それをどう広げるかという流れだった。今後はどの場所(リアル店舗やネットプラットフォームなど)でどんな層に向けてキャラクターを打ち出するかを考え、そこからキャラクターを創出する順番になる。

そこで重要なのがプロデューサーだ。NEXT KAWAII PROJECTでも「キャッチコピーをつけて、ユーザーに一目でわかりやすいキャラクターにしてほしい」など、デザイナーにさまざまなお題を投げかけてきた。

デザイナーのアイデアを引き出し、プロジェクトを構えて工程を管理する。プロモーション、サイトやSNSの運営も考慮して進めるなど、高度な役割が求められる。

「今まではそれぞれの部の最適になりやすい形だったが、社内横断で事業を最大化するにはまとめ役が必要になる。IP創造部を中心にいろいろな部署と連携して、アイデアを共有しながらやっていきたい」(プロデューサーを務める池内慎一朗氏)。

「共感」こそ現代キャラクターの必須要素

次世代スターを狙ううえでのキーワードは何か。サンリオキャラクター大賞1位(2022年)のシナモロールのデザイナーで執行役員の奥村心雪氏が指摘するのは「ファンが共感する要素」だ。

同社の「ぐでたま」はその成功例だ。つねに「だりぃ」などと元気がなく、正直すぎるキャラクターで現代人の共感をつかんだ。テレビの情報番組やLINEスタンプなどで人気を獲得し、ツイッターのフォロワーは100万を超える。2022年にはNetflixで実写作品が全世界で配信される。



ぐでたまは、かわいいが中心のサンリオキャラクターの中で異質の存在。ファンの共感を取り込んだ(撮影:今井康一)

奇しくも、ぐでたまも2013年にユーザー参加型の「食べキャラ総選挙」から誕生(第2位)したキャラクターだった。次世代のキャラクターもぐでたまのようにファンの共感をつかみ、グッズや映像、デジタルなど多方面で収益化できるキャラクターを目指す。

もちろん、大先輩のキティも簡単に後輩に道を譲るつもりはない。キティは2024年に生誕50周年を迎える。大々的なキャンペーンを張り、再度の大ブームを狙う考えだ。

キティに次ぐキャラクターの登場は、サンリオが長年指摘されてきた課題だった。過去の強烈な成功体験を捨て去り、次世代のキャラクターとヒットのモデルを確立できるか。改革を掲げる辻社長の下、全社レベルのプロジェクトを強力に推進し続けることがポイントになりそうだ。

(田邉 佳介 : 東洋経済 記者)