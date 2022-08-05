¥µ¥ëÅ÷¡¢ºßÆüÊÆ·³´Ø·¸¤Î20Âå¤¬´¶À÷¡¡¹ñÆâ3ÎãÌÜ¡¡²£ÅÄ´ðÃÏ½êÂ°
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï5Æü¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤ÇÊÆ·³²£ÅÄ´ðÃÏ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºßÆüÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤Î20ÂåÃËÀ1¿Í¤¬´¶À÷¾É¡Ö¥µ¥ëÅ÷¡×¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î´¶À÷³ÎÇ§¤Ï3ÎãÌÜ¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Æü¤Ë²£ÅÄ´ðÃÏ¤Ë¤¢¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢Æþ±¡¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤¬¿×Â®¤Ë¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬¸¡ººµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍÛÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ¬ÄË¤ä·ñÂÕ¡Ê¤±¤ó¤¿¤¤¡Ë´¶¡¢È¯¿¾¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯°Ê¹ß¡¢³¤³°ÅÏ¹ÒÎò¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢È¯¾ÉÁ°¤Ë³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤òÃ»´üË¬ÌäÃæ¤Î¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤«¤é5Æü¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈÅìµþÅÔ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú²£ÅÄ°¦¡¢Ìðß·½¨ÈÏ¡Û