赤ちゃんの様子がおかしいと家族に知らせたワンちゃんなど、ペットのおかげで命を救われたという人も少なくありません。今回は「番犬」ならぬ「番猫」ちゃんが、飼い主の危機を救ったニュースをお届けします。

アメリカのミシシッピ州テューペロに住む、フレッド・エベリットさん。一緒に暮らすバンディットは約9キロの三毛猫で、4年前にアニマルシェルター「Tupelo-Lee Humane Society」から彼の元へやってきたといいます。

"You hear of guard dogs," Tupelo resident Fred Everitt said. "This is a guard cat.”Last week, Bandit - a 20-lb. calico cat - alerted him when two a couple of robbers attempted to enter their home. https://t.co/r4Xvjcva50