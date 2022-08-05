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"You hear of guard dogs," Tupelo resident Fred Everitt said. "This is a guard cat.¡ÉLast week, Bandit - a 20-lb. calico cat - alerted him when two a couple of robbers attempted to enter their home. https://t.co/r4Xvjcva50— Northeast Mississippi Daily Journal (@DJournalnow) August 2, 2022
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