ÂæÏÑ¤Ë·³»ö²ðÆþ¡Ö²ÄÇ½À¤¢¤ë¡× ºß¥Õ¥é¥ó¥¹Ãæ¹ñÂç»È¤¬ÌÀ¸À¡¡
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹Ãóºß¤ÎÃæ¹ñÂç»È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡âºº»Ìî¡¦ºß¥Õ¥é¥ó¥¹Ãæ¹ñÂç»È¤Ï3Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ú¥í¥·²¼±¡µÄÄ¹¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë·³»ö²ðÆþ¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈÎ©¼çµÁ¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÁË»ß¤ä·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÅý°ì¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¤ËºÆ¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¦¹ñ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅý°ì¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºß¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÃæ¹ñ¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´¤í¤Ä¤¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ºß¥Õ¥é¥ó¥¹Ãæ¹ñÂç»È´Û¤ÎHP¤«¤é