女優の橋本愛が4日、自身のインスタグラムを更新。赤リップでクールな表情を浮かべている写真を公開し、ファンから反響が集まっている。

【写真】「美しすぎます」橋本愛、クールなアップショット

橋本が投稿したのは、雑誌「Harper’s BAZAAR」のオフショット。赤リップを施したメイクで、クールな表情を浮かべてカメラを見つめている写真を2枚公開した。

橋本は「I was happy to be able to wear a lot of clothes made by wonderful designers from all over the world Please take a look at harpersbazaarjapan」と英語で本文を投稿。その後には日本語で「(英語間違ってる可能性1億%)」とお茶目につづった。

橋本のクールなオフショットにファンからは「美しすぎます」「魅惑的」「赤リップ世界一似合います」「全てが最高」「リップかわいい」「赤の演出が美しい」などの反響が集まっている。

引用:「橋本愛」インスタグラム(@ai__hashimoto)