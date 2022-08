アニメ『ONE PIECE』史上初となる映画『ONE PIECE FILM RED』(6日公開)と人気6大アプリゲームとのコラボ企画の新情報が発表された。コラボする残りの3タイトルが解禁され、スマートフォン向けアプリゲーム「モンスターストライク」、「パズル&ドラゴンズ」、「グランブルーファンタジー」とコラボする。

【画像】楽しみ!『ONE PIECE』とコラボするゲーム作品一覧

映画公開前にコラボ開始する前半3タイトルとして「荒野行動」、「ONE PIECEトレジャークルーズ」、「ONE PIECEバウンティラッシュ」が既に発表されているが、今回、映画公開後にコラボが開始する残りの3タイトルが発表。

第4弾コラボは8月20日〜31日「モンスターストライク」、第5弾コラボは9月1日〜12日「パズル&ドラゴンズ」、第6弾コラボは9月14日〜25日「グランブルーファンタジー」となり、それぞれコラボガチャや限定キャラクターが期間限定で登場するコラボ企画となる。、

■コラボ情報詳細

<映画公開前にコラボ開始する3タイトル>

第1弾「荒野行動」7/8〜17

第2弾「ONE PIECE トレジャークルーズ」7/22〜

第3弾「ONE PIECE バウンティラッシュ」8/4〜

<映画公開後にコラボ開始する3タイトル>

第4弾「モンスターストライク」8/20〜31

第5弾「パズル&ドラゴンズ」9/1~12

第6弾「グランブルーファンタジー」9/14〜25

(C)尾田栄一郎/2022「ワンピース」製作委員会(C)XFLAG (C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. (C)Cygames, Inc.