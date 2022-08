とんねるずの石橋貴明がメインキャスターを務める『MLB石橋貴明スタジアム』(ABEMA/毎週土曜23時)が7月30日に放送。今回は、石橋がアメリカ・ロサンゼルスへ渡り、大谷翔平らオールスターにも出場したスーパースターたちへ突撃取材する模様が放送された。

今回の放送では、「ロサンゼルス取材編」と題し、石橋が本番組の解説員であるAKI猪瀬氏と共にロサンゼルスへ渡り、オールスターにも出場したスーパースターたちへ突撃取材を敢行した様子を放送した。

取材前日には、ロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャース戦を観戦し、取材に対する熱をあげてきた石橋。エンゼル・スタジアムに到着すると、取材したい選手として「大谷さんは筆頭ですけども、トラウト、カーショウとかジャスティン、ベッツ…」とそうそうたるメンバーの名前をあげ、同行するAKI氏を驚かせる。というのも、石橋があげた選手たちは、メジャーを代表するスーパースターであると同時に、メディアからの取材をめったに受けないことでも有名な選手ばかりなのだ。



グラウンドで様子をうかがっていると、トレーニングしているクレイトン・カーショウを早速発見。豪快なピッチングとは裏腹に、極度の人見知りで、インタビューは至難の業といわれるスーパースターであり、さらに、投げる前には絶対話さない、というドジャースの絶対的エース・カーショウだが、なんと練習を終えると石橋の近くへ。AKI氏が、すかさず「彼を知ってる? タカ・タナカだよ!」と声をかけると、カーショウは「知ってるよ! No Marbles!」と即答。続けて、「会えてうれしいよ! You have No Marbles!」と映画『メジャーリーグ2』の劇中でタカ・タナカの名台詞として知られている一言を返し、笑顔でグラウンドを去っていった。その一部始終に、石橋も「カーショウに認識されましたね!」とうれしそうな表情を浮かべていた。

続いて、ムーキー・ベッツがグラウンドに登場。MVPや首位打者など数多くのタイトル歴を誇るものの、実はメディアからの取材はほとんど受けないことで有名なベッツだが、なんと独占インタビューに成功。「こうして会えるのはクールだよ!」というベッツに対し、「なんであんなにホームランを打てるの?」とさっそく石橋が切り込む。「大変だけど神様が祝福してくれるんだよ」とベッツは回答し、その後も同チームのジャスティン・ターナーが打ったあとに行うポーズについてや、ベッツが首にかけているアクセサリーについてなど、ここでしか聞けない質問を石橋らしい視点で次々と聞いていった。

ほどなくして、ロサンゼルス・エンゼルス所属のマイク・トラウトも登場。4年前にも一度会ったことがあると話した石橋だったが、なんとトラウトから自ら記念写真のリクエストされる、というサプライズが発生する場面も。その後も、ドジャースの守護神・グレイグ・キンブレルや、マイナー契約から球界トップまで上り詰めた“赤髭の怪物”ことジャスティン・ターナーなど、オールスターメンバーの取材や写真撮影に次々と成功していく。視聴者からも、「こんなに近くに寄れることに驚き」「貴さんすごすぎる!」「タカ・タナカの知名度すごい!」などの石橋に対する称賛の声が寄せられました。

最後に待ちに待った、大谷翔平の取材へ。「大谷くん元気? だけでも撮りたいよね」と話していた石橋だったが、カメラクルーを入れての取材は叶わず、大谷と石橋の2人だけどの取材となった。直前のグラウンド練習にて、現地スタッフも驚く珍しい練習風景に遭遇したことを受け、その練習の理由を聞いてみるなど、まさに“今しかできない”取材を実現させた。なお、石橋のインスタグラムには、大谷との2ショット写真が投稿され、ファンからも「すてきなツーショット」「さすが貴さん!」「タカさんの野球愛はハンパない!」など驚きの声が多数寄せられていた。

