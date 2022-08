マット・スミス、『ドクター・フー』新キャストを賞賛「最高にセンセーショナルな配役」

時代を超えて愛され続けている、イギリスの大人気SFドラマシリーズ『ドクター・フー』。その11代目ドクターを演じたマット・スミスが、新ドクターについて、「最もセンセーショナルなキャスティング」だと称賛している。

Matt Smith Praises Ncuti Gatwa as New ‘Doctor Who’: ‘The Most Sensational Bit of Casting’ https://t.co/uqyWMuRfDl

- Variety (@Variety) July 28, 2022