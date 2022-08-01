¡ÖÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¡×¿¿Áê¹ðÇò¤·¤¿TKOÌÚËÜ¡¡¿©»ö¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤º¡ÖÂÎ½Å10kg¸º¡×¤Î¸½¾õ¤Ë½¸¤Þ¤ë¡ÖÆ±¾ð¡×¤È¡ÖÀÕÇ¤ÏÀ¡×
¡¡µð³Û¤ÎÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Ï¢Æü¡¢Êó¤¸¤é¤ì¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓTKO¡¦ÌÚËÜÉð¹¨¡£
¡¡¼«¿È¤ÎTwitter¤Ç¡¢¡ÔÉ¬¤º¶áÆüÃæ¤Ë»ö¤Î·Ð°Þ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8·î1Æü¡¢¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ï¡¢ÌÚËÜ¤Ø¤Î5»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚËÜ¤Ï¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁûÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»ï¤Îµ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¼Õºá¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ»ö¤ÎÃæ¤ÇÌÚËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Î©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Èµç¾õ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ï10kg°Ê¾åÍî¤Á¡¢¿©»ö¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÌá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆ±¾ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÇ¤¸¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢µ»öÆâ¤Ç¤ÎÌÚËÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥²¥Ã¥½¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡½¡½¡£
¡ÔÌÚËÜ¤µ¤ó¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ä¤ì¤¿´é¤ò¸«¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë²Ä°¥¤½¤¦¤À¤Ê¡£ÌÚËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½é¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°õ¾Ý¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¡Õ
¡ÔÁé¤»¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢Æ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ç¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é³Î¤«¤Ëº¤¤ë¤±¤É¡¢Á´Éô¤¬Á´ÉôÌÚËÜ¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Ê£»¨¡Õ
¡¡7·î30Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢ÌÚËÜ¤¬¡¢½¸¤á¤Æ¤¤¤¿»ñ¶â¤ÎÁ´³Û¤òÊÖºÑ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚËÜ¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤é¤«¤é¶â¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÖ¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÚËÜ¼«¤é¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤¿·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢»ñ¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿Åê»ñ²È¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¡È¼«Ê¢ÊÖ¶â¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÔÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¡Õ¤È¾Þ»¿¤¬¾å¤¬¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢7·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ø´Ö°ã¤Ã¤¿ÃËµ¤¡Ù¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ÎÈï³²Áí³Û¤Ï¡¢7²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚËÜ¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÖ¶âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡×
¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊÇË»º¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿ÌÚËÜ¡£º£¸å¤Î¡ÈÀ¸¤ÍÍ¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£