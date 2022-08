『スター・トレック』ウフーラ役のニシェル・ニコルス、89歳で逝去

『スター・トレック』のウフーラ役で知られるニシェル・ニコルスが89歳でこの世を去ったことがわかった。米Varietyなど複数のメディアが一斉に報じた。

【関連記事】『スター・トレック:ピカード』最終シーズンで『新スター・トレック』キャストが集結!

7月30日(土)、ニューメキシコ州のシルバー・シティで亡くなったニシェル。彼女のタレントマネージャーで、15年ものビジネスパートナーだったギルバート・ベルによって明らかにされた。

Nichelle Nichols was The First. She was a trailblazer who navigated a very challenging trail with grit, grace, and a gorgeous fire we are not likely to see again.