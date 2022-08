俳優トム・ホランド主演の映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム THE MORE FUN STUFF VERSION』が、9月9日より池袋HUMAXシネマズ、大阪ステーションシティシネマの2館にて公開されることが、<スパイダーマンの日>である本日8月1日発表された。併せて15秒の特別映像も解禁となった。

【動画】3人のスパイダーマンが集結『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム THE MORE FUN STUFF VERSION』特別映像

『スパイダーマン』シリーズ最新作のタイトル『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』に<THE MORE FUN STUFF VERSION=もっと楽しいバージョン>がついた本作。現時点では、今回の本編バージョンにどのような映像が含まれているかはベールに包まれているが、タイトルで大胆にも宣言している「楽しさ」が大いに期待される。

特別映像では、スパイダーマン役を務めてきたトム・ホランド、アンドリュー・ガーフィールド、トビー・マグワイアが、「僕がスパイダーマンだ」と互いに言い合い、親愛なる隣人同士の幸せな笑いに満ちている。アンドリューのせりふ「もう一回やっちゃう?(We should do this again.)」の言葉どおり、本作も『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』の新バージョンでのアゲイン上映となる。

