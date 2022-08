【今週のおすすめ海外ドラマ】『アメホラ』『CSI』最新シーズン、『THIS IS US』最終章が開始

8月1日(月)から8月7日(日)にスタートするおすすめ海外ドラマを新作中心にご紹介! 今週は『アメリカン・ホラー・ストーリー』最新シーズン、まさかの続編が作られた『CSI』、終わるのが悲しすぎる『THIS IS US/ディス・イズ・アス』、そしてニール・ゲイマン原作の話題作『サンドマン』といった作品が揃った。お見逃しなく!

8月1日(月)より日本初放送。(第1話無料)

北欧発の動画配信サービス「Viaplay」で好評を博した、最新サスペンスドラマがついに上陸! 長期療養から復帰した刑事が任されたのは未解決事件捜査班。連続殺人犯の担当弁護士が殺され、過去の事件を洗い直すと―――。

主人公ペーテルを演じるのは、スウェーデンを代表するコメディ俳優のロバート・グスタフソン。

8月1日(月)見放題先行配信。

『シカゴ』シリーズの名プロデューサー、ディック・ウルフが製作総指揮を務める1話完結形式・犯罪捜査ドラマ『FBI』の第3シーズンと、そのスピンオフ『FBI:Most Wanted 〜指名手配特捜班〜』シーズン2がHulu にて見放題先行配信となる。

最新となる『FBI:特別捜査班』シーズン3では、潜入捜査をしていた主人公の捜査官マギー(ミッシー・ペリグリム『ルーキーブルー 〜新米警官 奮闘記〜』)が復帰し、新キャラクターとしてスコーラの相棒が加わることに。『FBI:Most Wanted 〜指名手配特捜班〜』新シーズンからはジェスの父親バイロン(テリー・オクィン『LOST』)が登場!

8月1日(月)よりFOXチャンネルにてCS初放送。

『Glee/グリー』のライアン・マーフィーが手掛ける人気ドラマの最新シーズンとなる第10弾。今シーズンはタイトルにある通り、2つの物語が展開される。一つ目は、人里離れたビーチタウンに引っ越した脚本家一家とその住民たちを描いた『赤い海』。そしてもう一つは、謎の航空機にまつわる不可解な事件を調査した学生達を襲う異変を描いた『死の谷』。

