世の中には若く見られることを喜ぶ人がいる中で、大人に見えずに苦労している人もいる。このほど中国で「年相応に見えず、仕事が見つからない」と不満を訴える男性の動画が拡散し、大きな反響を呼んだ。

中国・広東省東莞市で今月22日、「子供に見えるため仕事が見つからない」と訴える27歳男性の姿をカメラが捉え、中国版TikTok「抖音(Douyin)」に投稿されて注目を浴びた。

動画を撮影したのはTikTokerのファン・グーさん(Fan Ge)で、自身のオフィスの前にスーツケースを持ち汗だくでいるマオ・シァンさん(Mao Sheng、27)を見かけて話しかけたところ、こう不満を漏らしたという。

「自分は子供に見えるから仕事に就けない。雇用主は自分の年齢を信じてくれないし、『当局に子供を雇っていると詮索されるのは困る』と言って相手にしてもらえない。」

実は1995年生まれのマオさん、友人と一緒に工場での仕事を探していたそうで「友人はすぐに仕事が見つかったのに、自分は運がない。父親が脳卒中で倒れ、仕事が必要なのに困ってしまった」とこぼしていた。

マオさんは声変わりもしておらず、前から見ると確かに小学生のようにも見える。動画の視聴者からは「これは不平等」「なぜ彼にチャンスを与えないのかしら?」「うちで雇いたい」などとマオさんを支援する声がたくさん寄せられたという。

SNSでの大きな反響を受け、ファンさんはマオさんをサポートすることを約束、マオさんは数日後には清掃の仕事を開始し、「父の回復の助けになれば」と意気込みを見せていた。

しかしファンさんがアップデートした最新の動画では、大量の汗をかいて体の腫れや痛みを訴えるマオさんの様子が映し出され、動画を見た人からは次のようなコメントが寄せられた。

「初めての仕事だから疲れるのは当たり前。慣れるまでには時間がかかるよ。」

「いや、彼は病気だと思う。若く見える原因も含め、病院で検査をすべき。」

「顔色が悪いし腎機能の検査を受けたほうがいいのでは?」

「彼は前から見ると若いけど、後ろから見ると40代に見える。」

なおファンさんはその後、マオさんを病院に連れて行き、現在は検査の結果を待っているところだそうで、ファンさんの真摯さを称えるコメントも多数あがっているようだ。

ちなみに『Oddity Central』は、マオさんが若く見える原因について「ホルモンをコントロールする脳下垂体の異常ではないか?」と指摘しており、同様のケースでは昨年、「8歳に見られてしまう」という22歳の女性が話題となっていた。

