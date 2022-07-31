¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤ÎÃ¦ÀÇÌäÂê¤Ç¤Ïµ¯ÁÊ¤äÂáÊá¤Ï¤Ê¤·¡Ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸
°ÜÀÒ¤ÎÉÔÀµÌäÂê¤ÇÄ¨Ìò·º¤¬µá·º¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¤Ïµ¯ÁÊ¤äÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿2013Ç¯¤ËÉÔÀµ¤Ê¼è°ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ë5710Ëü¥æ¡¼¥í(77²¯8000Ëü±ß)¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢4000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó54²¯5000Ëü±ß)¤ò¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î²ÈÂ²¡¢1710Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó23²¯3000Ëü±ß)¤ò¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8330Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó113²¯5000Ëü±ß)¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Åö»þ¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¸¢Íø¤Î°ìÉô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥ÉDIS¼Ò¤¬ÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÈÎ¾¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¸µ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥í¥»¥¤»á¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ð¥ë¥È¥á¥¦»á¤¬ÉÔÀµ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥í¥»¥¤»á¤È¥Ð¥ë¥È¥á¥¦»á¤Ïº¾µ½ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ë¤Ï10·î¤Ë»Ï¤Þ¤ëºÛÈ½¤Ç¶Øîþ2Ç¯¤È1000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó13²¯6000Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤¬µá·º¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤âÃ¦ÀÇ¤Îµ¿ÏÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÀµ¤·¤¤¿½¹ð¤ò¤»¤º¤ËÃ¦ÀÇ¤ò¤·¤¿ºá¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï2011Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇ¶â¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÀÇÌ³Åö¶É¤Ï1²¯8800Ëü¥ì¥¢¥ë(Ìó48²¯4000Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â¤ò²Ý¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¹µÁÊ¡£ÂçÉý¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢ÀÁµá³Û¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÀÇ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¶â³ÛÊ¬¤Ïº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂè3½£Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖÁÜºº¾ì¤Î·º»ö¼êÂ³¤¡×¤ÎÃæ»ß¤òÌ¿Îá¡£»ÊË¡¼è°ú¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤Ë¤Ï¾Úµò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÈ½ÃÇ¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¿Í¿ÈÊÝ¸îÎá¾õ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤È¤ÏÊÌÊª¡£¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î1¥«·îÁ°¤Ë¤¢¤¿¤ë10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëºÛÈ½¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£