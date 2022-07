『NCIS』ポーリー・ペレット、猛暑で家庭菜園に打撃!?

ロングラン犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』で15シーズンにわたり、アビーを演じて絶大な人気を誇ったポーリー・ペレットが、どうやら連日続く猛暑の影響で苦労しているようだ。英Hello!magazineが報じている。

『NCIS』のアビーは、いつもパンキッシュなゴス・ファッションに身を包んでいたため想像し難いが、ポーリーは家庭菜園やガーデニングが趣味なのだそう。

As an obsessive #gardner and #plant grower and lover of the earth…

Most of my food bearing plants burned up this year.

But this was my harvest the other day and I ate it and it was delicious and perfect!

I will have more to come! pic.twitter.com/BGaLY1WBBi