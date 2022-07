iPodの販売終了が発表された(写真:ロイター/アフロ)

「音楽は生き続けます。」

2022年5月10日、このタイトルの先につづられていたのは、AppleからのiPodシリーズの製造・販売終了の知らせだった。

2001年10月23日にミレニアムの時代を彩るようにして発売された初代iPod。それから時代とともに進化し続け、ちょうど20周年というアニバーサリーも過ぎた矢先の出来事だった。

このニュースには、世代によってさまざまな意見が飛び交った。今から約20年前というとiPodに懐かしさを感じる世代もいれば、物心ついたころからすでにiPhoneで音楽を聴いていた人もいるだろう。iPodの販売終了という事実に対して思い入れは違うかもしれない。だが発表から2カ月経った今でも、SNS上では販売終了を惜しむ声が広がっている。

シルエットのCMが登場

2001年の登場からさまざまな進化を遂げたiPodシリーズだが、「iPod」というと何が一番記憶に残っているだろうか。

iPodの初代の登場からiPodを見続けた筆者だが、意外にもiPodでいちばん記憶に残っていたのは自分がかつて使用していた第1世代のiPod nanoでも、第3世代のiPod touchでもなく、「シルエットのあのCM」だった。

iPodのシルエットシリーズのCMは、2003年に放映が開始された。ビビッドカラーの背景にキレッキレのダンスを踊る黒のシルエットと、白く切り抜かれたiPod。CM上にはキャッチコピーはなく、「Mac or PC」もしくは「iPod + iTunes」の文字だけだ。最低限の情報の中に、iPodの持つ機能性と可能性が的確に詰め込まれている。



シルエットCMの1シーン(©Apple)

このCMは世間でも大きな反響を呼び、シルエットをアニメパロディにした二次創作まで作られた。今でいうと、TikTokのように本家を基に何か創作したくなるような話題性があったのだ。

シルエットのCMは音楽のセレクトも話題となった。ブラック・アイド・ピーズの「Hey Mama」から始まり、Jetの「Are You Gonna Be My Girl」の曲に至っては世界的な大ヒットにまでなった。それ以外にもU2やダフト・パンク、エミネムと超有名アーティストたちがiPodを彩った(エミネムのCMに関してはAppleと著作権で揉めた経緯もあったが現在は和解している)。

このシルエットのCMで、それまでなんとなく気になる存在だったiPodを「なんとなく気になる存在」から「えっ!超かっこいい!」といったところまで、消費者の興味と購買欲のボルテージを一気に引き上げたのではないだろうか。

またボディカラーも振り返ってみると、初期のiPodは白のボディカラーがメインだったが、その後のiPod miniシリーズ(2004年〜2005年)やiPod nanoシリーズ(2005年〜2017年)ではカラフルなボディも登場した。

カラフルなシルエットのCMが話題となったこともあるが、iPod=鮮やかな色、という印象が世間でも広がっていった。

iPodもガラケーも色鮮やかに

筆者はiPod miniシリーズ(2004〜2005年)の登場時、まるで服を選ぶように色の選択肢が増えたことに驚いたのをよく覚えている。また、この当時の若者の間では、各iPodシリーズへのデコレーションも流行った。



iPodのデコレーションも流行った(『キラキラ!デコデン&デコグッズVol.2 世界でたったひとつだけのMY DECORATION ネイルUP!×ビーズfriend特別編集』(2007年出版、ブティック社)より)

一方でiPodのカラーバリエーションの豊富さは、新しい時代を象徴すると共に、これから先の未来に訪れるジェンダーレスや多様性の考えをどこか見越していたように感じてしまう。

またiPodからではないにせよ、2000年代の特徴としてガラケーでもカラフルなボディの機種が一気に増えた。



キティちゃんでデコったガラケー(写真:筆者撮影)

auやdocomoからも、2002年から徐々にオレンジやグリーン、フューシャピンクといったカラフルなボディの機種が登場した。またバリエーションが増えたことで、ガラケーにもデコレーションをする若者が増えた。これも、この時代の特徴だと言えるだろう。

iPodシリーズの販売終了が惜しまれる中、今年6月3日にApple公式YouTubeチャンネルで、ハリー・スタイルズのサードアルバム「Harry’s House」のリリースに合わせて、動画「AirPods with Spatial Audio + Music for a Sushi Restaurant」が公開された。これはiPodシリーズの製造・販売終了のCMとしても話題になった。



ハリー・スタイルズのAppleのCM(©Apple)

CMではカラフルな背景をバッグに、AirPodsを身に着けたカラフルなハリー・スタイルズのシルエットが踊っている。黒のシルエットではないものの、2003年に放映されて話題となった、あのシルエットCMを彷彿とさせものがある。

「iPodの精神は生き続ける」

iPodの販売が終了したことで、世間では全盛期を懐かしむ声や、惜しまれる声が広がっている。だがAppleの言葉通り、音楽は生き続ける。

そして、同社のワールドワイドマーケティング担当シニアバイスプレジデントであるグレッグ・ジョズウィアック氏の言葉通り、販売終了となっても「iPodの精神は生き続ける」のだ。

(Tajimax : ライター・コレクター)