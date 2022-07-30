à¥¯¥º·Ý¿Íá¤¬»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡¡¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ø¤¤¤¤¿Í¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¡¢µÕ¤Ë²ø¤·¤ó¤ÀÊý¤¬¡Ä¡×·Ý¿Í¤â»ØÅ¦
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ç¤ê¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÇÅÙ¡¹¡¢¥¯¥º·Ý¿Í´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¡¢²¬ÌîÍÛ°ì¤Ê¤ÉÂåÉ½Åª¤ÊÌÌ¡¹¤«¤é¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥×¥é½Å»ë¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤Î¤·¤Ö¤È¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÎëÌÚ°°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÅÄ½ã¼¡¤ÈÍÌ¾²Î¼ê¤¬³¹¤òÊâ¤¯¡Ö¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡×¤ÎÍÍ»Ò¡¡¡È¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡É°ì½ï¤ÎÆ°Êª¤â
¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¶¥ÇÏ¤È¤«¤Ã¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ë¥×¥é¥¹¾¡¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¾¡¤Æ¤ÐÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤à¤·¤íÁý¤¨¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ê¡ÖÁ´ºâ»º¼º¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ë¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¡Æþ¾ìÎÁ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ï¤¤¡×
¤³¤ì¤Ï7·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦ÎëÌÚ¤â¤°¤é¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ï°Â¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î½¤¤¤Ë·à¾ì¤ÎµÒ¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤ê¡¢¸«¤«¤Í¤¿ÁêÊý¤Î¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î1000±ß¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤°¤é¤Ï¤½¤ÎÂ¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ë¸þ¤«¤¤°ì½Ö¤Ç¶â¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤â¤°¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥º·Ý¿Í¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¦¥Á¤Î¥¬¥ä¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë²¬ÌîÍÛ°ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÇú¾ÐÌäÂê&Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥·¥ó¥Ñ¥¤¾Þ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¦2021Ç¯9·î½ªÎ»¡Ë¤Ç¤À¤é¤·¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¥é¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¥·¥À¤é¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤Î¼ò°æµ®»Î¤é¤Ë¤è¤ë¥¯¥º·Ý¿Í´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¡¢²¿¤¬¥¯¥º·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤«¡£´ö¿Í¤«¤Î·Ý¿Í¤òÎã¤Ë¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤â¤°¤é¤¬Áþ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤â¤°¤é¤¬¿®¤¸Æñ¤¤¤Û¤É¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¡Ê¸½ºß¤ÎºÊ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥Í¥º¥ß¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀö¤¤¤¶¤é¤¤ÏÃ¤·¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¶ä°ÉBOYZ¤ËÆþ¤ì¤¢¤²¡¢ÃÏÊý¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶òÄ¾¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ú¶â¤ò¡È¥¥º¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ö·Ý¿Í¤â¤¦°ì¿Í¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¡ÈÀµÅö²½¡É¤¹¤ë¥×¥í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£»³Åº¤ÏÁêÊý¤Î»³ºê¥±¥¤¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Ë¡Öº£Æü¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¼Ú¤ê¤é¤ì¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¶â¤ÎÌµ¿´¤ò¤·¤Æ¤Ï¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÂå¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¡£4Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û400Ëü±ß¤Û¤É¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»³Åº¤Ï¼Ú¶â¤ò¡È¥¥º¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢Âß¤·¼ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤À¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤«¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤«¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÁêÊý¤Î»³ºê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤âËþÂ¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òºî¤ê¡¢»Å»ö¤Ç²Ô¤¤¤À¶â¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´°ºÑ¡£º£Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡Ø·Ý¿Í¥·¥ó¥Ñ¥¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»³ºê¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤Ë¡È¥¥º¥Ê¡É¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»³Åº¡£¤¢¤ë¼ï¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê·Ý¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤À¡£
¡È¥¯¥º¡É¤ÎÏ¢º¿¤¬À¸¤ó¤À»ÕÄï´Ø·¸¡È¥¯¥º¡É¤ÎÏ¢º¿¤Ï¡¢Î¥¤ìÆñ¤¤»ÕÄï´Ø·¸¤µ¤¨ºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¬ÌîÍÛ°ì¤È¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤Î¼ò°æµ®»Î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤â¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¢¶¥ÇÏ¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¹¥¤ß¡¢²¬Ìî¤ÏÌó1200Ëü¡¢¼ò°æ¤ÏÌó350Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¡£²¬Ìî¤Ï¼ç¤ËÃÎ¿Í¤«¤é¼Ú¶â¤ò¤·¡¢Âç¸ý¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÈÌÚÍËÆü¤òº¹¤·½Ð¤¹¡Ê1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á1Æü¤Ï¡¢²¬Ìî¼«¿È¤òÃ´ÊÝ¤È¤·¤ÆºÄ¸¢¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤ÞÉþ½¾¤¹¤ë¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ê¤¬¤é°ìÅùÃÏ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÈà½÷¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¥¯¥º¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼ò°æ¤Ï¼Â²È¤¬Èò½ëÃÏ¤ËÊÌÁñ¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¤Î»ñ»º²È¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Î°ìÉô¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥º¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Í¥¿¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢²¬Ìî¤Ï¥³¥ó¥Ó»þÂå¡Êµð¾¢¡Ë¤Ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¡¢¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡×¡Ê¸½¡§R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×²¦¼Ô¤ÎµÈ½»¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£¼ò°æ¤Ï¥È¥ê¥ª»þÂå¡Ê±¬·î¡Ë¤«¤éÆ±¶È¼Ô¤Î´Ö¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î»ÕÄï°¦¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÀâ¶µÃæ¤Î¡Øµ¢¤ì¡ª¡Ù³ÛÌÌÄÌ¤ê¼õ¤±¼è¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Àâ¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¬Ìî¤¬¡Öµ¢¤ì¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤â¼ò°æ¤Ï¡Ö²¬Ìî¤µ¤ó¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌµÍý¤Ã¤¹¤è¡×¡Ö¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢Ìó48Ê¬´Ö¤â¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¸å¡¢Èà¤é¤ÏÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¶õµ¤¤µ¤¨Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤Î¡È¤ä¤µ¤°¤ì´¶¡ÉÁà¤ë½÷À·Ý¿ÍÇ¼¸À¡¦Çö¹¬¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¤Þ¤¿¡¢¼ò¤ä¥¿¥Ð¥³¹¥¤¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¥¯¥º·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÏª½Ð¤òÁý¤ä¤·¤¿°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¡£
Çö¹¬¤Ï¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é³¹¤ò¥Ç¥£¥¹¤ë¥Í¥¿¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢2019Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ýÆþ¤ËÆÏ¤«¤º¼Ú¶âÀ¸³è¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ì¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¿Æ¤¬Á´³Û¤òÊÖºÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÇú¾ÐÌäÂê&Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥·¥ó¥Ñ¥¤¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1Æü20ÇÕ°Ê¾å°û¼ò¤¹¤ë½÷À·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤¤Ææ¤Î¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë»Ñ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±»þ´ü¤Ë³èÌö¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤À¡£ËÜ¿Í¤ÎÊÛ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ÈÄÂÂÚÇ¼¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¡¢°ÊÁ°¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¼ÒÄ¹¡¢¸µ¥«¥ì¤Ê¤É¤«¤é°ì»þ¤ÏÁí³Û200Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤äÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤é¤ËÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤òÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ëÌÏÍÍ¤â¸ø³«¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¼«¿È¤Î·î¼ý¤â¸øÉ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´°ºÑ¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð°Þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê´°ºÑÊó¹ð¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡Ë¡£
¤Þ¤¿ºòÇ¯7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÃÙ¹ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çö¹¬¤Ï¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÀéÄ»¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î²°¾åÎÁÍý´ë²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£ÎÁÍý¾å¼ê¤Ê°ìÌÌ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¿ºîÀ®¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¼¡¤ÎÈÖÁÈ¤ËÀ¸¤«¤¹¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ïº£·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡Ø¥°¡¼¥¿¥ó¥Ì¡¼¥Ü2¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó/¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò°ú¤½Ð¤¹Ê¹¤¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤«¤é¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¬ÀÏÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¾¼ÏÂ¤Î·Ý¿Í¤ò»×¤ï¤»¤ë¡È¤ä¤µ¤°¤ì´¶¡É¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë¿¶¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë2¿Í¤Ï¡¢½÷À·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥¯¥º¤òÁà¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤À®¸ùÎã¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ë·é¤µÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ë·é¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤È°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤À¡£
¥Ë¥·¥À¤ÏÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÂç³ØÂà³Ø¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿YouTube´ë²è¤ÇLINE ID¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥·¥À¤ÎÍ§¤À¤Á¥ê¥¹¥È¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¡£Çú¿ç¤¹¤ë¥Ë¥·¥À¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¯¤³¤¹¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë·î10Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·Èà½÷¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¤â¼Â²È¤«¤é»ÅÁ÷¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¯¼Ô¤À¡£¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î´ë²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÈÂ©¡¢±³¤Ä¤¡¢½÷¹¥¤¤Ê¤É¡¢ÍßË¾¤Ø¤È¤Ò¤¿Áö¤ë»Ñ¤¬¹¤¯ÌÀ¤ë¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤ËNetflix¤äFOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤òÌÏ¤·¤¿´ë²è¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Æó¸Ô¤ò¤«¤±¤¿¤¦¤¨·ä¤¢¤é¤Ð°ÕÃæ¤Î½÷À¤Ë¥¥¹¤ò¤»¤¬¤à¡¢¹ðÇò¤¹¤ë¤âÀ¹Âç¤Ë¿¶¤é¤ì¤Æ¹æµã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë¤â¡¢Â¾Êý¡¢¤É¤³¤«µö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ë¥·¥À¤ÏÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¥µ¡¼¥ä¤ÎÄïÊ¬¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Àé¸¶·»Äï¡¦Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¥¿¥á¸ý¤ò¤¤¤¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÊÁ¤Ê¤¬¤é¥¥å¡¼¥È¤Ê´éÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤²¤¬¤¢¤ë¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¡¢¤È¤¯¤Ëºî»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥×¥í¤â¾Î»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¤¿»þ¤ÎÊÖ¤·¤ÎÂ®¤µ¤ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°ÂÄê´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤«¤éÀ¼¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¯¥º¤ò¤¦¤¿¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´°÷¤¤¤¤¿Í¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¡È¸µÁÄ¥Æ¥¥È¡¼ÃË¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¹âÅÄ½ã¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤¤¤¿¡£
»þÂå¤Ï1980Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£Âç¸æ½ê½÷Í¥¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ØÎØ¤ò¼«Ê¬¤Î¸ý¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î·¤¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹âÅÄ¤ÎÆÍÈô¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î²á·ã¤Ê±é½Ð¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤Î¤À¡£
º£¤Î¥¯¥º·Ý¿Í¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¥Æ¥¥È¡¼¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½Å»ë¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Â¾¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à·ÝÉ÷¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ä¥×¥íÆ±»Î¤ÎÍí¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡È¥¯¥º¡É¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
·Ý¿Í¹Í»¡¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎÆÁ°æ·òÂÀ¤Ï¡¢¥¯¥º·Ý¿Í¤ª¤è¤ÓÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¯¥º¤òëð¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´°÷¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤ÊÉôÊ¬¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢µÕ¤Ë²ø¤·¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËËÍ¤¬¤½¤¦¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡ÊÉ®¼ÔÃí¡§»³Åº¤Ï¡Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Î¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤ä´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¤´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉÊ¤À¡ä¡Ê2022Ç¯7·î23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Î¡ÖÁêÀÊ¡¦»³Åº¤¬Çä¤ì¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥¯¥º¥¥ã¥é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡¥Î¥Ö¥³¥ÖÆÁ°æ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÎÁÇ´é¡×¤è¤ê¡Ë¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â·Ý¿Í¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ö»þ¤ËÍý²ò¤·¡¢¾Ð¤¤¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¡£¥¯¥º·Ý¿Í¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¯¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¯¥º¤È¤·¤Æ¼«¤é¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¡¢°Â¿´¤È»É·ã¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤·ÝÉ÷¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£