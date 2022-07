Amazon Prime Videoの8月のラインナップが28日に発表され、細田守監督の新作アニメーション映画『竜とそばかすの姫』が8月3日より配信されることが明らかになった(※数字は日本映画製作者連盟調べ)。

『竜とそばかすの姫』は、昨年7月16日に公開され国内興行収入第3位となる66億円のヒットを記録。幼いころに母を亡くして以来、歌うことができなくなった17歳の女子高校生すずが、50億人が集うインターネット上の仮想世界<U(ユー)>に足を踏み入れたことをきっかけに成長していく。主人公のすず/ベルの声を担当したのは、本作が声優初挑戦となったミュージシャン・中村佳穂。そのほか声優に、ベルの前に現れる謎の存在「竜」を佐藤健が担当したほか、成田凌、染谷将太、玉城ティナ、幾田りら、役所広司ら豪華な顔ぶれが集結。中村佳穂が歌う主題歌「U」(millennium parade × Belle)も人気を博し、昨年末の「第72回NHK紅白歌合戦」で紅白初出場。カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション「カンヌ・プルミエール」に選出されたことも話題を呼んだ。

邦画では和久井健のコミック「東京卍リベンジャーズ」を北村匠海、山田裕貴、吉沢亮らの共演で実写映画化し、興行収入45億円のヒットを記録した『東京リベンジャーズ』を見放題独占配信。そのほか中居正広主演『劇場版 ATARU‐THE FIRST LOVE & THE LAST KILL‐』、新垣結衣、生田斗真主演の『ハナミズキ』も配信される。

洋画では『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』を見放題独占配信するほか、『ディア・エヴァン・ハンセン』『ラストナイト・イン・ソーホー』などの話題作も。

アニメーションでは『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ)2021』 が独占配信、『ボス・ベイビー ファミリー・ミッション』が見放題独占配信となる。

8月のラインナップは下記の通り。(編集部・石井百合子)

2022年8月新着予定コンテンツ一覧 ※配信開始日は変更になる可能性があります

<邦画>

1日(月)

・『劇場版 ATARU‐THE FIRST LOVE & THE LAST KILL‐』

・『ハナミズキ』

9日(火)

・『東京リベンジャーズ』 ※見放題独占配信

<洋画>

1日(月)

・『インディ・ジョーンズ/レイダース 失われたアーク《聖櫃》』

・『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』

・『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』

・『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』

5日(金)

・Amazon Original 『13人の命』 ※午前9時より独占配信

・Amazon Original 『ダブル・パパ 〜新しい家族のかたち〜』 ※午前9時より独占配信

8日(月)

・『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』 ※見放題独占配信

・『ディア・エヴァン・ハンセン』 ※見放題独占配信

18日(木)

・『映画 モンスターハンター』 ※見放題独占配信

26日(金)

・Amazon Original 『サマリタン』 ※午前9時より独占配信

27日(土)

・『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

・『スパイダーマン:ノーウェイ・ホーム』 ※見放題独占配信

・『ラストナイト・イン・ソーホー』 ※見放題独占配信

<アニメ映画(国内)>

3日(水)

・『竜とそばかすの姫』

12日(金)

・『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ)2021』 ※独占配信

<アニメ映画(海外)>

27日(土)

・『ボス・ベイビー ファミリー・ミッション』 ※見放題独占配信

<海外ドラマ>

3日(水)

・『THIS IS US/ディス・イズ・アス 36歳、これから』シーズン6

6日(土)

・『S.W.A.T.』シーズン3

12日(金)

・Amazon Original 『プリティ・リーグ』 ※午前9時より独占配信

<ドラマ(アジア)>

1日(月)

・『ゾンビ探偵』

・『ドラマステージ2021』 ※見放題独占配信

・『ヘチ 王座への道』

・『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』

・『ミッシング〜彼らがいた〜』

・『私の国』

3日(水)

・『リーガル・ハイ』

4日(木)

・『ユ・ビョルナ!ムンシェフ〜恋のレシピ〜』 ※見放題独占配信

<バラエティー(国内)>

4日(木)

・Amazon Original 『ザ・マスクド・シンガー』シーズン2 ※午後8時より独占配信

<ドキュメンタリー(海外)>

4日(木)

・Amazon Original 『オール・オア・ナッシング 〜アーセナルの再起〜』 ※午前9時より独占配信

12日(金)

・Amazon Original 『コズミック・ラブ 〜星が教える運命の相手〜』 ※午前9時より独占配信

19日(金)

・Amazon Original 『メイキング・ザ・カット 〜世界的デザイナーを目指して〜』シーズン3 ※午前9時より独占配信

26日(金)

・Amazon Original 『アントラップ 〜リル・ベイビーの軌跡〜』 ※午前9時より独占配信