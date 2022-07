X JAPANのYOSHIKIが26日にインスタグラムを更新。俳優のイ・ビョンホンと“Xポーズ”で映った2ショットを披露すると、ファンから「素敵」「最高」といった声が集まった。

【動画】YOSHIKI、イ・ビョンホンを前にピアノ演奏を披露<インスタ4&5個目>

YOSHIKIは「I’m grateful to have friendship. Thank you.友達っていいよな。久しぶりに飲んだ」とつづりながら、韓国の俳優、イ・ビョンホンとおなじみ“Xポーズ”を決めての2ショットや、最近では是枝裕和監督の最新映画『ベイビー・ブローカー』に出演しているカン・ドンウォンを交えた3ショットを公開している。

さらに、動画では、グランドピアノで演奏を披露するYOSHIKIを、傍らでビョンホンが聴き入っている姿も映し出されている。

ファンからは日本のロックスターと韓国のムービースターの2ショットに対して歓喜の声があがり、「わぁ〜〜ステキ YOSHIKIさんアップ嬉しい〜」「素敵な写真ですね」「ピアノに合わせて歌ってくれてはるみたぃですね」といった声が寄せられている。

引用:「YOSHIKI」インスタグラム(@yoshikiofficial)